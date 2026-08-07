Stars Antonio Banderas nennt Melanie Griffith seine ‚beste Freundin‘

Melanie Griffith y Antonio Banderas - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 09:00 Uhr

Antonio Banderas nennt Melanie Griffith seine 'beste Freundin'.

Antonio Banderas und Melanie Griffith verbindet auch Jahre nach ihrer Trennung eine enge Freundschaft.

Der 65-jährige Schauspieler und die heute 68-jährige Schauspielerin waren von 1996 bis 2015 verheiratet. Trotz des Endes ihrer Ehe sind sie sich bis heute sehr nah geblieben. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte der Filmstar: „Melanie ist – wenn nicht meine beste Freundin – dann zumindest eine meiner allerbesten Freundinnen. Wann immer ich nach Los Angeles komme, treffen wir uns. Wir haben jedes Mal viel Spaß, lachen zusammen und genießen die Zeit. Das ist eine sehr gesunde Beziehung, und sie war auch für unsere Kinder sehr wichtig.“ Auf die Frage, worin das Geheimnis ihrer außergewöhnlich guten Beziehung nach der Scheidung liege, antwortete Antonio: „Als wir uns getrennt haben, waren wir immer ehrlich miteinander. Wir haben unsere Beziehung auf eine gute Weise beendet. Das war für unsere Kinder und auch für uns selbst sehr wichtig.“

Bereits in der Vergangenheit verriet Antonio, dass er gerne einmal gemeinsam mit seiner Stieftochter Dakota Johnson vor der Kamera stehen würde. Der Schauspieler ist ein großer Bewunderer der ‚Fifty Shades of Grey‘-Darstellerin, die aus Melanie Griffiths Ehe mit Don Johnson stammt. Schon als Kind habe sie ihn mit ihrem Talent beeindruckt. Auf die Frage, ob eine gemeinsame Filmproduktion denkbar wäre, sagte Antonio dem britischen ‚HELLO! Magazine‘: „Sehr gerne. Tatsächlich habe ich sie schon in ihrem ersten Film, ‚Crazy in Alabama‘, inszeniert. Sie war damals ungefähr zehn Jahre alt und einfach großartig. Sie setzte jede Anweisung perfekt um und machte alles genau richtig.“

Besonders stolz ist Antonio darauf, dass Dakota ihre Karriere unabhängig vom berühmten Namen ihrer Familie aufgebaut hat: „Dakota hat sich ihre ganz eigene Welt geschaffen. Das ist viel gesünder, als sich nur auf ‚Mama und Papa‘ zu verlassen. Sie musste das Elternhaus verlassen und ihren eigenen Weg finden – und genau das hat sie getan. Darauf sind wir alle unglaublich stolz.“