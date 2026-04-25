Stars Antrag von Cher auf Vormundschaft für ihren Sohn abgelehnt

Elijah Blue Allman and Cher - 2002 Billboard Music Awards - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2026, 11:50 Uhr

Der Antrag von Cher auf Vormundschaft für ihren Sohn wurde abgelehnt.

Chers Antrag auf eine Vormundschaft für ihren in Schwierigkeiten geratenen Sohn Elijah Blue Allman ist abgelehnt worden.

Die ‚Believe‘-Interpretin von hatte kürzlich eine vorübergehende Vormundschaft für den 49-jährigen Elijah beantragt und dabei Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit und Finanzen geäußert. Sie behauptete, Elijah sei „schwer beeinträchtigt“ und habe „kein Verständnis für Geld“. Außerdem sei er aufgrund „schwerer psychischer Probleme und Sucht“ nicht in der Lage, seine finanziellen Mittel zu verwalten oder sich vor Betrug und unzulässigem Einfluss zu schützen. Ein Richter in Los Angeles wies Chers Antrag jedoch zurück und erklärte laut ‚PEOPLE‘, er sehe keine „ausreichende Dringlichkeit“.

Allman befindet sich derzeit stationär in einer psychiatrischen Klinik, während er sich strafrechtlichen Anklagen in New Hampshire stellen muss. Cher hatte in ihrem Antrag behauptet, dass jegliches Geld, das Allman aus dem Vermögen seines verstorbenen Vaters Gregg Allman erhalte, „sofort“ für Drogen ausgegeben werde. Eine neue Auszahlung aus dem Trust steht nächsten Monat an, doch der Richter entschied, dass Allman aufgrund seines Krankenhausaufenthalts und der laufenden Verfahren wahrscheinlich keinen Zugriff auf das Geld haben werde. Der Richter erklärte: „Diese Auszahlungen erfolgen meines Wissens seit Jahren. Dass der Antrag zwei Wochen vor der nächsten Auszahlung eingereicht wurde, obwohl dieser Zeitplan seit langem bekannt ist, stellt für mich nicht unbedingt einen Notfall dar.“ Der Fall wurde jedoch ohne Vorurteil abgewiesen, was bedeutet, dass Cher erneut einen Antrag stellen kann.

Gerichtsunterlagen zufolge, die von Cher eingereicht und von ‚PEOPLE‘ eingesehen wurden, habe sich Allmans Leben seit dem letzten Vormundschaftsantrag im Dezember 2023 „erheblich verschlechtert“. In den Dokumenten heißt es weiter, Allman sei derzeit im Bundesstaat New Hampshire in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht, um seine Verhandlungsfähigkeit wiederherzustellen, damit er sich in zwei Fällen in zwei Bezirken New Hampshires strafrechtlichen Anklagen stellen kann, darunter schwerer Einbruch, Sachbeschädigung, einfache Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstoß gegen Kautionsauflagen.“ Allman sieht sich diesen Anklagen gegenüber, nachdem er angeblich an einer Elite-Privatschule in New Hampshire für Unruhe gesorgt haben soll. Die Polizei wurde im Februar zur St. Paul’s School in Concord gerufen, nachdem Berichte über eine unerwünschte Person eingegangen waren. Ein Sprecher der Polizei von Concord sagte gegenüber ‚TMZ‘, die Schule habe einen unerwünschten Besucher gemeldet, der angeblich „für Unruhe sorgte und sich aggressiv verhielt“. Es wird nicht angenommen, dass Allman irgendeine Verbindung zu der Schule hat.