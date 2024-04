Stars Anya Taylor-Joy: Heimlich geheiratet

Bang Showbiz | 03.04.2024, 08:00 Uhr

Anya Taylor-Joy hat schon vor zwei Jahren in einer geheimen Zeremonie geheiratet.

Die 27-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Schachwunderkind Beth Harmon in der Netflix-Miniserie ‚The Queen‘s Gambit‘ bekannt ist, gab dem Musiker Malcolm McRae (29) im April 2022 in einer Zeremonie in New Orleans das Jawort, gab dies aber erst am Dienstagabend (2. April) bekannt.

Auf Instagram schrieb die Schauspielerin: „Vor zwei Jahren, am Tag des Aprilscherzes, habe ich heimlich meinen besten Freund in New Orleans geheiratet. Die Magie dieses Tages ist in jeder Zelle meines Wesens verwurzelt, für immer. Alles Gute zum zweiten (ersten) Jahrestag, mein Liebster… Du bist der Coolste.“

Die Golden-Globe-Gewinnerin teilte ihre Botschaft zusammen mit einer Reihe von Bildern von dem großen Tag und enthüllte durch ihren Fotocredit, dass Supermodel Cara Delevingne bei der Hochzeit anwesend war. Sie kommentierte einen Schnappschuss ihres Herzkuchens und schloss ihren Beitrag mit den Worten: „Das sind anatomisch korrekte Herzkuchen. Ja, ich bin der Vampir Lestat. @caradelevingne + @sebastianfaena, wunderschön bestickt mit unserer Liebesgeschichte von @dior.“