Stars Anya Taylor-Joy spricht über schmerzhafte Mobbing-Erfahrungen

Anya Taylor-Joy - The Gorge - World Premiere - epk - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 11:00 Uhr

Heute gehört Anya Taylor-Joy zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods.

Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sprach die 30-Jährige über die schwierigen Erfahrungen, die sie nach ihrem Umzug von Buenos Aires nach London machen musste.

Die Schauspielerin war erst sechs Jahre alt, als sie von Buenos Aires nach Großbritannien zog. An ihrer neuen Schule habe sie sich schnell als Außenseiterin gefühlt. Laut dem Magazin wurde sie von Mitschülern ausgegrenzt, nachdem sie einem Klassenkameraden einen Kuss auf die Wange gegeben hatte. Besonders schmerzhaft seien die wiederholten Kommentare über ihr Aussehen gewesen. „Du bist nicht schön“, hätten ihre Mitschüler ihr immer wieder gesagt.

Taylor-Joy besuchte die Queen’s Gate School in London und hatte nach eigenen Angaben große Schwierigkeiten, sich dort einzuleben. Die häufigen Umzüge zwischen verschiedenen Ländern hätten ihr Gefühl, nirgendwo richtig dazuzugehören, zusätzlich verstärkt. Erst kürzlich erklärte sie gegenüber ‚L’Officiel‘: „Ich fühlte mich von meinen Altersgenossen entfremdet.“

Trotz der negativen Erfahrungen ließ sich die Schauspielerin nicht unterkriegen. Heute ist sie durch Erfolgsproduktionen wie ‚Das Damengambit‘, ‚The Witch‘, ‚Split‘, ‚Dune: Teil Zwei‘ und ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘ weltweit bekannt. Mit der neuen Apple-TV+-Serie ‚Lucky‘ steht bereits ihr nächstes großes Projekt bevor.