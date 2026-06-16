Film Anya Taylor-Joy mischt bei ‚The Hunt for Gollum‘ mit

Anya Taylor Joy - Premiere of "The Super Mario Galaxy Movie" - Japan, Toyko - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin steigt ins 'Herr der Ringe'-Franchise ein und übernimmt eine Rolle in dem kommenden Film.

Anya Taylor-Joy wird Teil von ‚The Hunt for Gollum‘.

Die 30-jährige Schauspielerin steigt erstmals in das ‚Der Herr der Ringe‘-Franchise ein und gehört zum Cast des kommenden Prequel-Films, der von Andy Serkis inszeniert wird. Serkis wird darin erneut seine Rolle als Gollum übernehmen. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird Anya eine Elbin spielen. Der Film spielt zwischen der Handlung der ‚Der Hobbit‘-Trilogie und den ‚Der Herr der Ringe‘-Filmen und erzählt voraussichtlich die Geschichte von Aragorn und Gandalf, die nach Gollum suchen, um mehr über Bilbos Ring herauszufinden.

Ian McKellen kehrt als Gandalf zurück, während Elijah Wood erneut Frodo spielt. Auch neue Cast-Mitglieder sind dabei, darunter Kate Winslet als Marigol, Jamie Dornan als Ersatz für Viggo Mortensen in der Rolle als Aragorn sowie Leo Woodall als neuer Charakter Halvard, der in J.R.R. Tolkiens Büchern nicht vorkam. Woodall beschrieb seine Rolle kürzlich als einen „Jugendtraum“. Im Gespräch mit ‚People‘ schwärmte der 29-Jährige: „Es bedeutet mir alles. Es ist ein Jugendtraum. Ich habe es als Kind gesehen und wahrscheinlich eine Million Mal, daher ist es unglaublich, jetzt Teil davon zu sein.“

Peter Jackson, der die ursprünglichen ‚Herr der Ringe‘- und ‚Hobbit‘-Trilogien inszenierte, fungiert als Produzent des neuen Films. Er erklärte kürzlich, dass Todd Phillips‘ Film ‚Joker‘ als Inspiration für ‚The Hunt for Gollum‘ diente. Im Interview mit ‚IndieWire‘ verriet er: „Wir haben an den ursprünglichen Joker-Film gedacht, den mit Joaquin Phoenix. Wie dieser die Psychologie des Jokers erforscht hat, während er eine Geschichte erzählt. Wir haben die Geschichte, die in den Anhängen steht, und wir werden sie erzählen – aber aus einer inneren Gollum-Perspektive.“

Jackson erklärte außerdem, dass ‚The Hunt for Gollum‘, dessen Kinostart für Dezember 2027 geplant ist, auf Notizen aus den Anhängen von Tolkiens Romanen basiert. „Das sind kleine Nebenhandlungen, Erweiterungen – und ein Teil von ‚The Hunt for Gollum‘ wird dort beschrieben. Gollums Kindheit und wie er zu dem wurde, was er ist. Seine Reise ins Auenland und wie die Waldläufer ihn verfolgen. Am Ende wird er gefangen genommen und nach Mordor gebracht – all das steht in den Anhängen“, schilderte der Regisseur.