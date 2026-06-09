Film Jason Momoa steigt aus ‚Helldivers‘-Film aus: Wie geht es nun weiter?

Jason Momoa - CinemaCon 2026 - Warner Bros. Pictures Presentation - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 11:00 Uhr

Jason Momoa hat das Filmprojekt ‚Helldivers‘ verlassen.

Der Star aus ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘ sollte ursprünglich in der Verfilmung des Videospiels ‚Helldivers‘ mitwirken, die von Sony Pictures und PlayStation Productions produziert wird. Laut Berichten von ‚Deadline‘ ist Momoa jedoch aus dem Projekt ausgestiegen. Regie führen soll weiterhin Justin Lin. Warum Momoa das Projekt verlassen hat, ist bislang nicht bekannt. Sony soll bereits nach einem neuen Hauptdarsteller suchen. Der Kinostart von ‚Helldivers‘ ist weiterhin für den 10. November 2027 vorgesehen. Details zur Handlung wurden bisher nicht veröffentlicht.

Im Februar war berichtet worden, dass Momoa für die Verfilmung unterschrieben habe. Diese basiert auf dem Videospiel ‚Helldivers‘ und dessen Nachfolger ‚Helldivers 2‘, der sich mehr als zwölf Millionen Mal verkauft haben soll. Die Spiele handeln von einer Eliteeinheit namens Helldivers, die gegen außerirdische Kreaturen kämpft, welche den fiktiven Planeten Super Earth bedrohen. Das erste Drehbuch stammt von Gary Dauberman, der unter anderem die Horrorfilme ‚Es‘ und ‚Annabelle‘ schrieb. Produziert wird der Film von Hutch Parker, Asad Qizilbash und Justin Lin.

Momoas 17-jähriger Sohn Nakoa-Wolf Momoa, dessen Mutter Momoas Ex-Frau Lisa Bonet ist, arbeitet inzwischen ebenfalls als Schauspieler. Er spielte in ‚Dune: Part Three‘ mit, in dem auch sein berühmter Vater sowie Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy und Rebecca Ferguson zu sehen sind. Jason Momoa betonte jedoch, sein Sohn sei kein sogenanntes „Nepo Baby“ (jemand, der ausschließlich durch familiäre Beziehungen Karriere macht). Im vergangenen Jahr erklärte der ehemalige ‚Game of Thrones‘-Star gegenüber ‚Extra‘: „Für ihn ist es der erste Schritt ins Berufsleben. Das wird gut werden. Er hat das ganz allein geschafft. Ich wollte ihm dabei nicht helfen, und er hat alles aus eigener Kraft erreicht. Das freut mich für ihn.“ In ‚Dune: Part Three‘ spielen Nakoa-Wolf Momoa und Ida Brooke die Zwillinge Leto II Atreides und Ghanima Atreides, die Kinder der von Timothée Chalamet und Zendaya dargestellten Figuren Paul Atreides und Chani.