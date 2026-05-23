Stars Miley Cyrus: Tränenreicher Dank an ihre Familie bei Hollywood Walk-of-Fame-Zeremonie

Miley Cyrus - May 2026 - Getty Images - Hollywood Walk of Fame Star Ceremony BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2026, 12:00 Uhr

Miley Cyrus wurde emotional, als sie sich bei ihren Liebsten für deren Unterstützung bedankte, nachdem sie am Freitag (22. Mai) einen Stern auf dem legendären Hollywood Walk of Fame erhalten hatte.

Miley Cyrus war zu Tränen gerührt, als sie sich bei ihrer Familie bedankte, nachdem sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden war.

Die ‚Flowers‘-Sängerin wurde bei einer Zeremonie in Hollywood am Freitag (22. Mai) ausgezeichnet und konnte ihre Gefühle nicht zurückhalten, als es darum ging, ihren Liebsten für ihre Unterstützung zu danken.

Miley, die bei der Zeremonie von ihrer Mutter Tish Cyrus, ihrer Schwester Brandi Cyrus und ihrem Verlobten Maxx Morando begleitet wurde, sagte in ihrer Rede: „Hier wird es emotional für mich. An meine Familie, meine zukünftige Familie, meine Eltern, meine Mutter, meine Geschwister, meine Freunde, meine Kollaborateure – danke, dass ihr nicht nur die Entscheidungen liebt und unterstützt, die ich treffe, sondern auch meine Ängste, und dass ihr euch ihnen gemeinsam mit mir stellt.“ Die ‚Wrecking Ball‘-Hitmacherin fuhr fort, dass sie diesen besonderen Tag und die Unterstützung ihrer Lieben niemals vergessen werde und sie immer in Ehren halten werde: „Ich liebe euch alle so sehr, danke.“

Miley hatte zuvor während ihrer Rede auf ihren Song ‚Walk of Fame‘ Bezug genommen, der mit der Zeile „you’ll live forever“ („du wirst für immer leben“) endet. Die 33-jährige Sängerin, deren Freundinnen Anya Taylor-Joy und Donatella Versace ebenfalls Reden bei der Zeremonie hielten, bezeichnete die Ehrung mit einem Hollywood-Stern als „eine Ansammlung von Hingabe“ an ihre Karriere. Die ‚Hannah Montana‘-Darstellerin erklärte: „Dieser Stern repräsentiert irgendwie Unsterblichkeit, und obwohl ich die Songzeile liebe, ist genau die Tatsache, dass ich es nicht sein werde, das, was diese Dringlichkeit erschafft, die mein Herz in Brand setzt.“ Sie fügte hinzu: „Was sich für mich an diesem Stern so besonders anfühlt, ist, dass er eine Ansammlung von Hingabe ist. Ein Stern ist nichts, das man wie ein saisonales Spiel gewinnt. Es ist nichts, dem man hinterherjagen oder das man sammeln kann. Es ist nichts, für das man das nächste Album macht.“

Erst kürzlich war Miley in dem TV-Special zum 20. Jubiläum von ‚Hannah Montana‘ zu sehen, und sie erklärte, dass sie die Entstehung der Show „herbeigeredet“ habe. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe diese schreckliche Angewohnheit gelernt – aber ich denke eigentlich, es war ein guter Rat – von Dolly [Parton]. Sie sagte mir, wenn du willst, dass etwas passiert, dann bewirb es, bevor es überhaupt existiert. Dann kann niemand Nein sagen. Also begann ich einfach, ein ‚Hannah Montana‘-Special zum 20. Jubiläum zu promoten, das buchstäblich gar nicht existierte.“