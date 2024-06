Film Arbeit an neuem ‚Die Tribute von Panem‘-Prequel

Nina Jacobson - November 2023 - Famous - The Hunger Games Ballad of Songbirds and Snakes Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2024, 16:00 Uhr

Ein neues ‚Die Tribute von Panem‘-Prequel befindet sich in Arbeit.

Der sechste Film der dystopischen Franchise trägt den Titel ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ und soll im November 2026 in die Kinos kommen.

Der kommende Film beruht auf Suzanne Collins‘ gleichnamigem Roman, der im März 2025 erscheinen wird. Francis Lawrence ist erneut in Gesprächen für die Regie, während Produzentin Nina Jacobson mit ihrem Produktionspartner Brad Simpson für ihr Colour Force-Banner erneut an dem neuen Film arbeitet. ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ spielt 24 Jahre vor dem Trio der Jennifer Lawrence-Filme in der Welt von Panem und handelt vom Morgen der Ernte der 50. Hungerspiele – auch bekannt als Second Quarter Quell. Collins verkündete in einem Statement: „Bei ‚Sunrise on the Reaping‘ hat mich David Humes Idee der impliziten Unterwerfung inspiriert und, in seinen Worten, ‚die Leichtigkeit, mit der die vielen von den Wenigen regiert werden.‘ Die Geschichte bot sich zudem für ein tieferes Eintauchen in den Einsatz von Propaganda und der Macht derjenigen an, die die Erzählung kontrollieren. Die Frage von ‚Real oder nicht real?‘ erscheint mir von Tag zu Tag drängender zu werden.“ Die Autorin fügte hinzu: „Lionsgate war von Anfang an ein wunderbares Zuhause und ein wunderbarer Partner für das ‚Hunger Games‘-Franchise und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Adam und dem Team, wenn wir diese nächste Geschichte 2026 in die Kinos bringen werden.“