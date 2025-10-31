Stars Arcade Fire-Stars Win Butler und Régine Chassagne verkünden Ehe-Aus nach 22 Jahren

Arcade Fire - Dumbo premiere 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Musiker haben sich nach über zwei Jahrzehnten Ehe getrennt. Was bedeutet das für die Band?

Win Butler und Régine Chassagne von Arcade Fire haben sich nach 22 Jahren Ehe getrennt.

Die Musiker betonten, dass die Band – zu der auch Richard Reed Parry, Tim Kingsbury und Jeremy Gara gehören – trotz ihres Ehe-Aus weitermachen werde. Zudem wollen sie weiterhin gemeinsam ihren Sohn großziehen, der im April 2013 geboren wurde.

In einem Statement, der auf den Social-Media-Accounts der Band veröffentlicht wurde, heißt es: „Nach einer langen und liebevollen Ehe haben Win und Régine beschlossen, sich zu trennen. Sie lieben, bewundern und unterstützen sich weiterhin gegenseitig, während sie gemeinsam ihren Sohn erziehen.“

Außerdem ist zu lesen: „Ihre Arbeit in Haiti und bei KANPE geht weiter, und ihre Verbindung als kreative Seelenverwandte wird bestehen bleiben – ebenso wie Arcade Fire. Die Band sendet ihre Liebe und freut sich darauf, euch bald wieder auf Tour zu sehen.“

Die Trennung erfolgt drei Jahre, nachdem Butler im Sommer 2022 von vier Personen des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt worden war. Dem 45-Jährigen wurde vorgeworfen, sich zwischen 2015 und 2020 unangemessen verhalten zu haben. Die mutmaßlichen Opfer waren damals zwischen 18 und 23 Jahre alt. Butler bestritt die Vorwürfe und betonte, dass alle Begegnungen einvernehmlich gewesen seien.

Eine genderfluide Person, die die Pronomen they/them verwendet, berichtete gegenüber ‚Pitchfork‘, Butler habe sie 2015 im Alter von 21 Jahren zweimal sexuell belästigt. Drei weitere Frauen erklärten, ihre Begegnungen mit dem Sänger hätten ungewollte Berührungen, Küsse und Fotos von Genitalien umfasst und seien „unangemessen gewesen – angesichts der Altersunterschiede, Machtverhältnisse und des jeweiligen Kontexts“.

Butler veröffentlichte damals eine ausführliche Stellungnahme, in der er erklärte, er habe sich in einer Phase der Depression befunden und stark getrunken. Gleichzeitig hielt er daran fest, dass die „Beziehungen“ einvernehmlich gewesen seien und Chassagne über die Vorgänge informiert gewesen sei.