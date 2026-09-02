Musik Ariana Grande bricht bei letztem Konzert vor Karrierepause in Tränen aus

Ariana Grande - 83rd Annual Golden Globe Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 09:00 Uhr

Ariana Grande hat ihre 41 Termine umfassende 'Eternal Sunshine'-Tour beendet und zieht sich nun auf absehbare Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.

Ariana Grande kämpfte bei ihrem letzten Konzert der ‚Eternal Sunshine‘-Tour vor ihrer angekündigten Karrierepause mit den Tränen.

Die Sängerin brach am Dienstagabend (1. September) auf der Bühne der Londoner O2 Arena in Tränen aus, als sie ihre 41 Konzerte umfassende Tour durch die USA, Kanada und Großbritannien beendete. Ariana verabschiedete sich emotional von ihren Fans, da sie sich nun aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, erklärte die 33-Jährige sichtlich gerührt: „Es waren die schönsten, außergewöhnlichsten Erfahrungen meines Lebens, und ich möchte einfach meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, ohne dabei zu weinen. Danke von ganzem Herzen. Es war etwas ganz Besonderes, und ich werde diese Erfahrung immer in Ehren halten.“

An ihre Anhänger gerichtet fügte sie hinzu: „Ich habe die besten Fans der ganzen Welt, und das werde ich auch immer haben.“ Unter Tränen bedankte sich die ‚petal‘-Künstlerin außerdem bei ihren Fans dafür, dass sie „den ganzen Weg von Honeymoon Avenue bis Hampstead an meiner Seite waren“. Auch bei ihrer Performance von ‚One Last Time (Attends-moi)‘ wurde Ariana emotional. Weil es ihr schwerfiel, die Worte herauszubringen, bat sie das Publikum, sie beim Singen zu unterstützen. Bei den beiden letzten Shows verzichtete die dreifache Grammy-Preisträgerin nach einer „tiefen Schnittwunde“ auf ihre High Heels und trug stattdessen bequeme Uggs.

Am Montag (31. August) hatte die Musikerin ihren Fans auf Instagram erklärt, dass sie wegen einer kleineren Verletzung bandagiert sei. Es handle sich weder um eine Verstauchung noch um eine Muskelverletzung, sondern lediglich um eine tiefe Schnittwunde. „Wenn ihr mich heute Abend also ohne meine typischen High Heels seht oder vielleicht bemerkt, dass ich ein wenig Schwierigkeiten habe, den Fuß zu belasten, wisst ihr, warum!“, erklärte sie. Gleichzeitig betonte Ariana: „Aber bitte macht euch keine Sorgen. Die Show geht weiter und ich bin auf dem Weg der Besserung!“ Sie könne es kaum erwarten, an beiden Abenden aufzutreten – auch wenn sie dabei ein paar Zentimeter kleiner sei als gewöhnlich.