Stars ‚Wicked‘-Star Jonathan Bailey verrät seine einfache Hautpflegeroutine

Jonathan Bailey - October 2025 - Avalon - Time 100 Next Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 09:00 Uhr

'Wicked'-Star Jonathan Bailey verrät seine einfache Hautpflegeroutine.

Jonathan Bailey setzt bei seiner Hautpflege auf ein unkompliziertes Konzept.

Der 38-jährige Schauspieler, der 2025 vom ‚People‘-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde, betont, dass hinter seinem gepflegten Aussehen kein großes Geheimnis steckt. Auf die Frage nach seiner Beauty-Routine sagte Jonathan gegenüber ‚People‘: „So viel Wasser trinken, wie man kann, viel schlafen und Sonnenschutz verwenden. Ehrlich gesagt machen diese drei Dinge etwa 90 Prozent aus. Und rausgehen, spazieren gehen. Wenn ihr könnt, dann geht einfach zu Fuß.“

Bei seinen Spaziergängen wird Jonathan häufig von seinem geliebten Familienhund Benson begleitet, einem Cockapoo. Allerdings gibt der Schauspieler zu, dass sein Vierbeiner im Alter etwas mürrisch geworden ist. Der Star, der gemeinsam mit Ariana Grande in der ‚Wicked‘-Filmreihe zu sehen ist, erzählte: „Er wird alt und ist ein bisschen grummelig. Im Moment wird es immer schwieriger, mit ihm spazieren zu gehen. Ich muss inzwischen bis hinaus in die Natur fahren, weil er einfach viel zu aufgeregt ist. Aber wenn man joggen geht, hält er immer noch problemlos mit.“

In den vergangenen Jahren feierte Jonathan mit den ‚Wicked‘-Filmen und der Erfolgsserie ‚Bridgerton‘ große Erfolge. Dennoch freut er sich nun darauf, zu seinen Wurzeln auf der Theaterbühne zurückzukehren. „Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Ich werde wieder Theater spielen. Ich kehre an genau das Theater zurück, an dem ich mit sechs Jahren angefangen habe, um ‚Sunday in the Park with George‘ aufzuführen“, sagte er.

2025 schrieb Jonathan Geschichte als erster offen homosexueller Mann, der vom ‚People‘-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gewählt wurde. Bereits zuvor hatte er die „einschränkenden Erzählungen“ kritisiert, die viele aufstrebende Talente ausbremsen. Jonathan, der Schirmherr der Organisation ‚Just Like Us‘ ist, die sich für LGBT-Jugendliche an britischen Schulen einsetzt, erklärte gegenüber ‚Sky News‘: „Dabei geht es um weit mehr als Sexualität. Es geht um Herkunft, Hautfarbe und soziale Klasse. Uns allen werden einschränkende Geschichten über uns selbst erzählt, von denen wir uns befreien müssen.“