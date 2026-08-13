Stars Ariana Grande macht ihre Beziehung mit Ricky Alvarez auf Instagram offiziell

Ariana Grande and Ricky Alvarez - Ariana's Instagram - August 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 10:00 Uhr

Ariana Grande macht ihre Beziehung mit Ricky Alvarez auf Instagram offiziell.

Ariana Grande geht in ihrer wiederaufgeflammten Beziehung mit Ricky Alvarez den nächsten Schritt: Die Sängerin hat die Romanze nun ganz offiziell auf Instagram bestätigt.

Die 33-Jährige soll ihrer Beziehung mit Ricky eine neue Chance geben, nachdem die beiden dabei fotografiert wurden, wie sie Arm in Arm unterwegs waren. Die romantischen Bilder entstanden nur wenige Wochen, nachdem Ariana ihre dreijährige Beziehung mit ihrem ‚Wicked‘-Co-Star Ethan Slater beendet hatte. Nun hat Ariana die neue Liebe auf die wohl typischste Art der Generation Instagram öffentlich gemacht: auf ihrem eigenen Account. Der ‚Petal‘-Star veröffentlichte eine Sammlung von Schnappschüssen aus den vergangenen Wochen. Auf zwei der Fotos ist auch Ricky zu sehen. Eines zeigt das Paar bei einem Spiegel-Selfie, während Ricky seinen Arm um Arianas Schultern legt. Auf einem weiteren, etwas verschwommenen Bild trägt Ariana Feenflügel und dreht sich zu ihrem Freund um, damit er ein Foto von ihr aufnehmen kann. In beiden Aufnahmen markierte Ariana außerdem Ricky, mit dem sie bereits von 2015 bis 2016 liiert war.

Die Instagram-Bestätigung folgt auf Berichte, wonach die beiden glücklich miteinander seien, ihre erneute Beziehung aber weiterhin „sehr langsam angehen“ würden. Ein Insider sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ariana hat Ricky immer als Freund betrachtet. Seit ihrer Trennung hat sie ihm nichts nachgetragen. Ricky ist zuverlässig, vertrauenswürdig und unterstützt sie sehr. Ariana hat das Gefühl, dass sie in seiner Nähe ganz sie selbst sein kann.“ Die ‚Into You‘-Sängerin soll Ricky außerdem „lustig“ finden und „glücklich“ darüber sein, wieder jemanden in ihrem Leben zu haben, dem sie „wirklich vertraut“. Der Mitwisser ergänzte: „Sie haben einen ähnlichen, intelligenten und trockenen Humor. Sie stürzen sich nicht sofort in etwas Ernstes, aber Ari freut sich, ihn wieder in ihrem Leben zu haben.“

Ricky hatte bereits einen prominenten Platz in Arianas Musikgeschichte. In ihrem Hit ‚Thank U, Next‘ aus dem Jahr 2018 erwähnte sie ihn ebenso wie einige ihrer anderen Ex-Partner, darunter Pete Davidson, Mac Miller und Big Sean. Derzeit ist Ariana mit ihrer 41 Termine umfassenden ‚Eternal Sunshine‘-Tour unterwegs. Berichten zufolge verändert sie bei einigen Auftritten inzwischen den Text von ‚Thank U, Next‘, um anzudeuten, dass sie sich mit Ricky inzwischen wieder gut versteht. Arianas Entscheidung, die Beziehung zu Ricky nun öffentlich zu machen, kommt kurz nachdem sie ihre Fans mit einer anderen Ankündigung beunruhigt hatte: Nach dem Ende ihrer Tour wolle sie sich „ein Stück weit aus der Öffentlichkeit zurückziehen“.