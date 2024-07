Passend zu Filmrolle Ariana Grande glänzt im 50er-Jahre-Look bei Eröffnungsfeier in Paris

Ariana Grande in Paris. (jom/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 11:04 Uhr

Stargast Ariana Grande erschien bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris in einer eleganten Robe. Das rosafarbene Kleid im 50er-Jahre-Stil wählte sie passend zu einer ihrer Filmrollen.

In einem Traum von Rosa besuchte US-Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (31) am vergangenen Freitag (26. Juli) die Olympia-Eröffnungsfeier in Paris. Der prominente Gast wählte den Look in Anlehnung an eine Filmrolle.

Rosa mit Aussagekraft

Das ärmellose, hochgeschlossene Kleid in Rosa von Designer Thom Browne im Stil der 1950er-Jahre hatte einen ausgestellten, A-linienförmigen Rock und eine vorne in der Mitte platzierte Schleife. Zu dem knöchellangen Kleid, das auch an den Look von Hollywood-Ikone Audrey Hepburn (1929-1993) erinnerte, trug Grande weiße Handschuhe und weiß-rosafarbene Spitzenpumps. Ihre Haare hatte sie sich zu einem Dutt zurückgesteckt und setzte mit einer rosa Schleife am unteren Teil der Frisur einen weiteren Akzent. Sie wählte zudem funkelnde Ohrstecker und hielt ihr Make-up mit rosafarbenem Lippenstift und etwas Mascara dezent.

Vor dem Eiffelturm posierte sie mit Co-Star Cynthia Erivo (37), die eine dunkelgrüne Robe mit passendem Hut trug. Die beiden Schauspielerinnen wählten die Farbe ihrer eleganten Looks passend zu ihren Charakteren in einer kommenden Musical-Verfilmung. Sie spielen und singen die Hauptrollen in der Vorgeschichte zu dem Fantasyklassiker "Der Zauberer von Oz" (1939) und der Figuren Galinda (Grande) und Elphaba (Erivo), die zur guten Hexe des Nordens und zur bösen Hexe des Westens werden.

Der Film soll am 12. Dezember 2024 in die deutschen Kinos kommen. Damit startet aber nur der erste Teil der Verfilmung des Hit-Musicals. Part zwei wird dann im Dezember 2025 folgen.