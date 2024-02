Musik Ariana Grande: Ihr ‚Eternal Sunshine‘-Album beinhaltet „House-Musik und ein wenig R’n’B“

Ariana Grande - New York - November 16, 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 15:30 Uhr

Das neue Album des Stars wird „House-Musik und ein wenig R’n’B" beinhalten.

Ariana Grandes neues Album ‚Eternal Sunshine‘ wird „House-Musik und ein wenig R’n’B“ beinhalten.

Der Labelchef der 30-jährigen Sängerin deutete jetzt an, was die Fans von der mit Spannung erwarteten Fortsetzung ihrer ‚Positions‘-Platte aus dem Jahr 2020 erwarten können.

Wendy Goldstein, die Co-Präsidentin von Republic Records, erzählte in einem neuen Video von hinter den Kulissen, das Ariana in dieser Woche auf ihrem Account auf Instagram geteilt hatte: „Zwischen dir und Max [Martin] wird es einfach perfekt werden. Der Gesang ist großartig. Die Änderungen, die Tempi, die House-Musik darauf, dann gibt es ein wenig R’n’B. Du bist es. Das ist wie die gehobene Version aller Alben, die es davor gegeben hat, so wie ‚Sweetener‘, das auf eine Art auf ‚Thank U, Next‘ trifft.“ Bisher hatten Arianas Fans ihre Lead-Single ‚Yes, And?‘ gehört, die anschließend einen Remix in Kollaboration mit Mariah Carey erhielt. Die Grammy-Gewinnerin bestand vor kurzem darauf, dass sie will, dass sich ihre Fans die neue LP vollständig anhören, wenn sie am 8. März erscheinen wird, anstatt das neue Material Stück für Stück zu veröffentlichen. Grande verriet Anfang des Monats in ihrer Instagram-Story: „Wir sind noch etwas mehr als einen Monat von ‚Eternal Sunshine‘ entfernt und ich glaube nicht, dass man in Worte fassen kann, wie dankbar ich für eure Liebe, Unterstützung und Begeisterung bin! Ich wollte sagen … so schwer es auch ist, dem Drang zu widerstehen, so schnell wie nur möglich einen weiteren Song oder eine weitere Single mit euch allen zu teilen, ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr das Album dieses Mal in voller Länge erlebt.“