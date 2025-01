Musik Ariana Grande: Monica lobt ihren ‚The Boy Is Mine‘-Remix als „innovativ“

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 16:00 Uhr

Der Song des Stars ist von der Originalsängerin des Hits als "innovativ" gelobt worden.

Der ‚The Boy Is Mine‘-Remix von Ariana Grande ist von der Originalsängerin des Songs, Monica, als „innovativ“ gelobt worden.

Der R’n’B-Hit von Monica und Brandy von 1998 wurde von der 31-jährigen Popsängerin auf ihrem 2024 erschienenen Album ‚Eternal Sunshine‘ neu interpretiert.

Die 44-jährige Monica verriet jetzt, dass die Arbeit an dem Remix ein „Segen“ für sie war, weil es dazu führte, dass sie wieder Kontakt zu ihrer alten Duett-Partnerin aufnahm. Monica erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚PEOPLE‘: „Es war nichts weniger als ein Segen für Brandy und mich, nicht nur wieder zusammenzukommen, sondern auch wieder zusammenzukommen und etwas so Besonderes wie diese innovative Version von ‚The Boy Is Mine‘ aufzunehmen. Sie und ich hatten uns viele Jahre über nicht gesehen, also gab es uns die Gelegenheit, nicht nur über den Song, sondern über das Leben als Ganzes zu reden.“ Die Prominente fügte hinzu, dass der ‚Wicked‘-Star dem Chart-Hit ihre ganz eigene Note verliehen habe: „Ich liebe die Tatsache, dass sie nicht versuchte, es in der Form neu zu machen, in der Brandy und ich es aufgenommen haben, sondern dass sie etwas Eigenes kreierte und nostalgische Momente aus der Platte verwendet hat. Das hat es für mich zu einem Selbstläufer gemacht, da es sich gut anfühlte.“