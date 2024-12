Musik Ariana Grande: Sie will keine Musik mehr machen

Ariana Grande - December 2024 - Academy Women's Luncheon - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 16:00 Uhr

Ariana Grande sieht sich „in den nächsten Jahren“ nicht mehr in der Musik.

Die 31-jährige Pop-Ikone gab in diesem Jahr ihr Leinwanddebüt als Glinda in der ersten von zwei Blockbuster-Adaptionen des Broadway-Klassikers ‚Wicked‘. Und nachdem ihr Label Gerüchte dementiert hatte, dass sie für 2025 eine große Tournee plane, erklärte Ariana jetzt auch selbst, dass sie sich stattdessen darauf konzentriere, „verschiedene Formen der Kunst zu erkunden“.

Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie diese Woche: „Ich bin der Schauspielerei so dankbar und ich denke, meine Fans wissen, dass Musik und die Bühne immer ein Teil meines Lebens sein werden, aber ich sehe es nicht so bald wieder kommen.“ Die Schauspielerin, die als Cat in der Nick-Serie ‚Victorious‘ berühmt wurde, will in den nächsten Jahren „verschiedene Formen der Kunst erkunden“. „Ich denke, die Schauspielerei fühlt sich im Moment wie ein Zuhause an. Ich bin dankbar für das Verständnis meiner Fans. Ich bin so dankbar für die Art und Weise, wie wir während dieser ganzen Reise mit ‚Wicked‘ zusammengewachsen sind. Aber Musik wird immer ein Teil meines Lebens sein.“ Ariana witzelte aber: „Ich werde im Haus meiner Mutter auftreten.“

Arianas Plattenlabel, Republic Records, sagte in einem Statement: „Es gibt keine Pläne für eine Tour im nächsten Jahr, aber Ariana ist ihren Fans und all der anhaltenden Liebe, Unterstützung und Begeisterung zutiefst dankbar.“ Im März veröffentlichte Ariana ihr siebtes Studioalbum ‚Eternal Sunshine‘. Der zweite Teil von ‚Wicked‘, der ‚Wicked: For Good‘ heißen wird, soll am 21. November 2025 in die Kinos kommen.