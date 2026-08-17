Musik Ariana Grande singt bei London-Konzert Duett mit ‚Wicked‘-Kollegin

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 14:00 Uhr

Die Popsängerin holte bei ihrem zweiten Konzert in der Londoner O2 Arena ihre 'Wicked'-Kollegin Cynthia Erivo auf die Bühne.

Ariana Grande hat bei ihrem Konzert in London am Sonntag (16. August) ihre ‚Wicked‘-Kollegin Cynthia Erivo auf die Bühne geholt.

Die Popsängerin hat ihre ‚Eternal Sunshine‘-Tour in die britische Hauptstadt gebracht. Bei ihrem zweiten Konzert in der O2 Arena sorgte die 33-Jährige für eine besondere Überraschung, als sie Cynthia für den Song ‚For Good‘ aus ‚Wicked‘ zu sich holte. Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Das Publikum ist völlig ausgerastet, als Cynthia für das ‚Wicked‘-Wiedersehen auf die Bühne kam. Cynthia und Ariana konnten nicht aufhören zu strahlen, als sie wiedervereint ‚For Good‘ sangen. Es war fast das Ende des Konzerts und alle waren überrascht.“

Anschließend sangen die beiden noch ‚Get Happy/Happy Days Are Here Again‘, bevor Ariana die Show beendete. Insgesamt stehen für sie noch acht weitere Konzerte in der O2 Arena auf dem Tourplan. Die Tour endet am 1. September, zudem wird sie die Londoner Auftritte für ein kommendes Konzert-Special filmen. Zuvor hatte die Musikerin angekündigt, sich nach dem Ende ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Bei ihrem Konzert in Chicago erklärte Ariana vergangene Woche, die Auszeit sei bereits lange geplant gewesen und habe nichts mit der jüngsten Diskussion über ihr Aussehen zu tun.

Während einer vierminütigen Ansprache stellte die ‚petal‘-Interpretin klar: „Die Ankündigung von gestern war keine reaktive oder impulsive Entscheidung. Ich hatte sie bereits vor langer Zeit getroffen.“ Auch Spekulationen, Kritik an ihrem Körper in den sozialen Medien habe sie zu diesem Schritt bewegt, wies sie zurück. Die Tour bezeichnete Ariana als „eine der heilsamsten, schönsten, richtigen und besonderen Erfahrungen“ ihres Lebens. Ihre Vertreter hatten zuvor bestätigt, dass Ariana nach der Tour weniger in der Öffentlichkeit auftreten wolle. Die Sängerin freue sich darauf, sich eine wohlverdiente Pause zu gönnen.