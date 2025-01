Stars Ariana Grande: So ausgelassen feiert der Popstar seine Oscar-Nominierung

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 11:00 Uhr

Die ‚Wicked‘-Darstellerin scheute keine Kosten, um mit ihrem Team gebührend zu feiern.

Ariana Grande hat zur Feier ihrer Oscar-Nominierung eine rauschende Party für ihr Team geschmissen.

Die Popsängerin wurde kürzlich für einen Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Glinda in ‚Wicked‘ nominiert. Den bahnbrechenden Erfolg feierte die 31-Jährige, indem sie einen ganzen Raum in einem gehobenen japanischen Restaurant in London reservierte.

Ein Insider verrät gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ariana ist gerade so gut drauf, dass sie die Liebe mit ihrem Team teilen wollte, das so hart für sie arbeitet. Sie mietete das Aubrey, ein sehr schickes Sushi-Restaurant, wo sie ein privates Dinner veranstalteten. Es war nicht nur Arianas Oscar-Nominierung, sondern auch der Geburtstag ihres Managers, also machte Ari daraus eine doppelte Feier. Sie hatte den Ukiyo-Raum extra für sie gemietet.“

Dementsprechend luxuriös fielen die Speisen aus. „Sie wurden mit speziell ausgewählten Gerichten wie langsam gekochtem Hummer und Wagyu mit Kaviar verwöhnt. Die Getränke flossen in Strömen, es gab Champagner und Cocktails.“

Die Musikerin zahlte die Rechnung für ihr Team, um einen der größten Höhepunkte ihrer Karriere zu feiern. „Die Rechnung belief sich auf mehr als 6.000 Pfund und Ari übernahm die gesamte Rechnung. Es war ein ganz besonderer Abend für sie alle und eine Feier für alles, was Ariana und ihr Team im letzten Jahr erreicht haben“, fügt der Insider hinzu.