Ariana Grande wünscht sich 'eine winzige Maus' als Darstellerin in einem Biopic.

Bang Showbiz | 11.02.2026, 09:00 Uhr

Ariana Grande möchte, dass „eine winzige Maus“ sie in einem möglichen Biopic verkörpert.

Die 32-jährige ‚Wicked‘-Darstellerin scherzte, ein Film über ihre Karriere sollte „ein winziger, wunderschöner Kurzfilm“ sein, in dem Mäuse „[ihr] ganzes Leben nachspielen“. Im Interview mit ‚Backstage‘ sagte Ariana über ihre Wunschbesetzung für ein Biopic: „Eine winzige Maus mit Untertiteln die ganze Zeit. Das würde ich eigentlich mögen. Es wäre ein kleiner, wunderschöner Kurzfilm mit Mäusen, die mein ganzes Leben nachstellen, mit winzigen Untertiteln unten im Bild. Das ist die einzige Version davon, die mich interessiert.“

Die ‚Thank U, Next‘-Interpretin witzelte zudem, der Film solle ‚Scrap This and Don’t Watch It‘ (‚Vergesst es und schaut es euch nicht an‘) heißen. Ariana blickte außerdem auf ihre Karriere zurück, nachdem sie sich von ‚Wicked‘ und ihrer Rolle als Glinda verabschiedet hat. Sie sagte: „Es fühlt sich wie ein wunderschöner Moment an, es in ein schönes Buch zu legen und ins Regal neben die anderen L.-Frank-Baum-Bücher zu stellen, die ich sammle. Es fühlt sich nach dem richtigen Zeitpunkt an, die Seite umzublättern und dankbar und stolz loszulassen.“

Die ‚7 Rings‘-Sängerin erklärte, dass ihr Status als Pop-Ikone ihre Besetzung als Glinda zu einem „steilen Weg bergauf“ gemacht habe, da viele sie nicht unbedingt als Schauspielerin wahrnahmen – obwohl sie in jüngeren Jahren in mehreren Nickelodeon-Serien mitgewirkt hatte. „Ich musste viel dekonstruieren, um viele Menschen davon zu überzeugen, dass ich in ihr aufgehen kann“, sagte sie. Dennoch zeigte sich Ariana überrascht darüber, wie viel sie bereits erreicht hat: „Ich weiß, dass ich die Arbeit geleistet habe, damit sie [an mich glauben] konnten. Aber ich fühle mich immer noch so neugierig und inspiriert wie … am ersten Tag, als ich hier ankam.“