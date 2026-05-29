Stars Cynthia Erivo: Eng befreundet mit Ariana Grande

Cynthia Erivo - November 2025 - Famous - Wicked For Good European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 11:00 Uhr

Cynthia Erivo und Ariana Grande schreiben sich immer noch fast täglich SMS.

Die 39-jährige Schauspielerin und die 32-jährige Ariana spielten gemeinsam in der erfolgreichen ‚Wicked‘-Filmreihe mit, und Erivo hat verraten, dass sie trotz gegenteiliger Spekulationen nach wie vor enge Freundinnen sind.

Die in London geborene Schauspielerin – die in den ‚Wicked‘-Filmen die Rolle der Elphaba spielte – sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich glaube, die Leute haben nicht wirklich geglaubt, dass wir tatsächlich befreundet sind. Aber das liegt auch daran, dass die Leute mich nicht sehr gut kennen. Wenn ich eine Freundin bin, dann bin ich eine Freundin. Wenn ich es nicht bin, dann bin ich es nicht.“ Die Schauspielerin betonte, dass die öffentliche Wahrnehmung ihrer Freundschaft nicht mit der Realität übereinstimme. Erivo – die in den ‚Wicked‘-Filmen neben Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Michelle Yeoh und Jeff Goldblum zu sehen war – sagte: „Es ist sehr interessant zu beobachten, wie die Wahrnehmung der Leute aussieht im Vergleich zur tatsächlichen Realität. Viele Psychologen sitzen zu Hause und entscheiden, wer wir sind, was wir durchmachen, was wir tun und warum.“

Die Darstellerin hatte zuvor verraten, dass sie vor den Dreharbeiten zu den ‚Wicked‘-Filmen einen „Pakt“ mit Ariana geschlossen hatte. Die Schauspielerin erklärte, dass sie sich „verpflichtet hatten, einander zu beschützen und füreinander zu sorgen“ während ihrer ‚Wicked‘-Erfahrung. Zudem ist sie der Meinung, dass sie eine „starke Synergie“ mit ihrer Co-Darstellerin teilt, die in den letzten Jahren zu einer engen Freundin geworden ist. In ihrem Buch ‚Simply More‘ schreibt Erivo – die sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand große Erfolge gefeiert hat: „Wir haben immer aufeinander aufgepasst. Unsere Partnerschaft war wichtig. Wir teilten eine starke Synergie, ein Bekenntnis zur Authentizität, und das, kombiniert mit der natürlichen Verbindung, die wir sowohl am Set als auch außerhalb gepflegt haben, ermöglichte es uns, uns emotional und beruflich gegenseitig zu unterstützen.“