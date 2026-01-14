Stars Ariana Grande würdigt Mac Miller und erinnert, wie er sie ermutigte

Bang Showbiz | 14.01.2026, 19:00 Uhr

Ariana Grande hat in einem seltenen und sehr persönlichen Rückblick über den Einfluss gesprochen, den ihr verstorbener Ex-Partner Mac Miller auf ihre musikalische Identität hatte.

Die Sängerin und Schauspielerin erinnerte sich daran, wie Miller sie in einer entscheidenden Phase ihrer Karriere ermutigte, sich von ihrer Nickelodeon-Vergangenheit zu lösen und ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen.

Im Gespräch mit dem Podcast ‚Awards Chatter‘ von ‚The Hollywood Reporter‘ sprach Ariana über den Übergang von ihrer Rolle in der Serie ‚Sam Cat‘ hin zu ihrer Debütplatte ‚Yours Truly‘ aus dem Jahr 2013. Dabei offenbarte sie erstmals öffentlich, wie sehr Miller sie damals unterstützte. „Ich habe darüber noch nie gesprochen“, sagte sie. „Aber Malcolm – den ihr als Mac kennt – hat mich ermutigt, ich selbst zu sein. Er hat mir gesagt, dass es okay ist, diese Figur hinter mir zu lassen und den mutigen Schritt zu gehen.“

Ariana erklärte, dass Miller ihr half, sich musikalisch neu zu definieren. „Er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich meine braunen Haare tragen darf, dass ich R B-beeinflusste Popmusik machen darf und dass ich mich trennen darf von dem, was andere von mir erwartet haben.“ Für sie sei das prägend gewesen. „Ich bin ihm dafür unendlich dankbar.“

Mac Miller wirkte später auch direkt an ihrem Durchbruch mit, als er auf der Single ‚The Way‘ zu hören war. Ariana sagte rückblickend: „Nicht nur, weil er perfekt zu dem Song gepasst hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ihm etwas zurückgeben wollte. Ich hatte ihm zu verdanken, dass ich meinen Sound gefunden habe.“

Das Paar trennte sich 2018, nur wenige Monate bevor Miller im Alter von 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis starb. Ariana hat seitdem mehrfach öffentlich um ihn getrauert. 2020 sagte sie gegenüber ‚Apple Music‘: „Für ihn war nichts wichtiger als Musik. Er ist aufgewacht und direkt ins Studio gegangen. Er hat Zeit und Raum komplett vergessen – sogar Essen.“ Auch über die Ambivalenz ihrer Beziehung sprach sie offen. In einem Interview mit ‚Vogue‘ erklärte sie 2019: „Was wir hatten, war nicht perfekt. Aber verdammt – er war der beste Mensch überhaupt. Und er hat die Dämonen, mit denen er gekämpft hat, nicht verdient.“