Stars Nicole Kidman spricht über umfangreiche ‚Recherche‘ für ‚Lioness‘-Rolle

Nicole Kidman - AVALON - New York - March - 2026 - Scarpetta premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 09:00 Uhr

Nicole Kidman spricht über umfangreiche 'Recherche' für ihre 'Lioness'-Rolle.

Nicole Kidman ließ für ihre Rolle in ‚Lioness‘ umfangreiche Recherchen durchführen.

Die Oscar-Preisträgerin ist in dem neuen Spionage-Thriller von Taylor Sheridan zu sehen, gab jedoch zu, dass sie Unterstützung brauchte, um den „technischen Fachjargon“ der Serie zu verstehen. Bei der Veranstaltung ‚Icons of Taylor Sheridan’s Universe‘ in New York City sagte Nicole: „Es war unglaublich spannend, weil es sich anfühlte, als würde man plötzlich eine Doktorarbeit bei der CIA schreiben.“

Die 58-Jährige ließ ihr eigenes Team jeden Begriff im Drehbuch durchgehen, um sicherzustellen, dass sie alles vollständig versteht. Sie erklärte: „Wir müssen jedes einzelne Wort verstehen, das wir sagen. Es muss uns leicht über die Lippen gehen. Man muss alles begreifen, und es muss wirken, als wäre es Alltagssprache, was es natürlich nicht ist.“ Die Schauspielerin und ihre Co-Stars Michael Kelly und Morgan Freeman proben außerdem gemeinsam ihre Texte und analysieren die Bedeutung der Dialoge. Sie sagte: „Was bedeutet das? Entschlüsselt es. Definition, Definition, Definition… damit wir ständig verstehen, worüber wir sprechen. Und es ist sehr komplex.“

Nicole deutete außerdem an, was Fans von der kommenden dritten Staffel erwarten können: „Taylor ist besonders bei ‚Lioness‘ und speziell in Staffel drei unglaublich relevant. Ich denke, es ist sehr aktuell und man bewegt sich ständig durch ein Minenfeld. Man muss wirklich mithalten, weil es schwer zu verfolgen ist.“

Zudem erklärte Nicole kürzlich, dass Schauspieler „immer am Rande des Durchbruchs“ stehen. Im Gespräch mit Ariana Grande für das ‚Interview Magazine‘ sagte sie: „So viele Menschen wollen das machen und sind unglaublich talentiert, bekommen aber nie die große Chance. Aber das Tolle an unserer Branche ist, dass diese Chance existiert. Wir sind nicht wie in der Wirtschaft, wo man sich langsam hocharbeiten muss. Manchmal fällt dieser Glücksmoment einfach vom Himmel und verändert dein ganzes Leben.“