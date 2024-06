Stars Armie Hammer äußert sich zu Kannibalismus-Vorwürfen

Armie Hammer - On the Basis of Sex NYC premiere - DEC 2018 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2024, 08:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über die schweren Anschuldigungen gegen ihn.

Armie Hammer ist „dankbar“ für die Gerüchte, er sei ein Kannibale.

Der ‚Call Me By Your Name‘-Star wies 2021 die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch eine Frau namens Effie zurück, mit der er angeblich vier Jahre lang eine On-Off-Beziehung hatte. Auch andere Frauen schlossen sich den Anschuldigungen gegen den Schauspieler an und warfen ihm kannibalistische Neigungen vor.

Nun nimmt er öffentlich Stellung dazu und beteuert erneut seine Unschuld. „Die Leute nannten mich einen Kannibalen und jeder glaubte ihnen“, enthüllt er im Podcast ‚Painful Lessons‘. „Sie sagten: ‚Ja, dieser Typ hat Menschen gegessen.‘ Aber was? Wovon redet ihr eigentlich? Wisst ihr, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Man muss Menschen essen! Wie soll ich denn ein Kannibale werden?! Es war bizarr.“

Obwohl die Anschuldigungen seine Karriere „zerstört“ hätten, blicke der ‚Rebecca‘-Darsteller heute dankbar auf diese Zeit zurück. „Selbst bei den Unstimmigkeiten, was auch immer die Leute gesagt haben, was auch immer passiert ist, bin ich jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich für jedes einzelne Stück dankbar bin“, betont er.

Laut dem 37-Jährigen habe er erst dadurch gelernt, sich selbst zu lieben. Vor dem Skandal sei er auf die Bestätigung durch andere angewiesen gewesen. „Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich fühlte mich nie zufrieden, ich hatte nie genug. Ich war nie an einem Ort, an dem ich mit mir selbst zufrieden war – an dem ich Selbstwertgefühl hatte“, schildert er.