Film Armie Hammer: Comeback nimmt Fahrt auf

Armie Hammer - Go Gala 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 14:00 Uhr

Armie Hammer wird die Hauptrolle in dem Selbstjustiz-Thriller ,The Dark Knight‘ spielen.

Der 38-jährige Schauspieler wird laut ,Deadline‘ in Uwe Bolls Film, der noch in diesem Monat in Kroatien gedreht werden soll, die titelgebende Figur des Verbrechensbekämpfers spielen.

Das Comeback des ,Call Me by Your Name‘-Stars nimmt immer mehr Fahrt auf, nachdem seine Karriere 2021 ins Stocken geriet, nachdem ihm sexuelles Fehlverhalten und das Ausleben von Kannibalismus-Fantasien vorgeworfen wurde. Nach einer langwierigen Untersuchung entschied die Staatsanwaltschaft von Los Angeles 2023, Hammer keiner Straftat zu beschuldigen.

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass er in dem Western ,Frontier Crucible‘ in die Schauspielerei zurückkehren würde. In ,The Dark Knight‘ spielt Armie die Rolle von Sanders, der die Gerechtigkeit selbst in die Hand nimmt und auf Verbrecherjagd geht. Während er in den Augen der Öffentlichkeit als Held gilt und zur Sensation in den sozialen Medien wird, hält ihn der örtliche Polizeichef für eine Bedrohung und schwört, ihn zur Strecke zu bringen. Trotz des bekannten Titels besteht der ausführende Produzent Michael Roesch darauf, dass der Film „ganz anders“ als Christopher Nolans Batman-Film sein wird.