Stars Armie Hammer: Heftiger Streit mit seiner Mutter

Bang Showbiz | 08.11.2024, 14:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, wieso er sich mit seiner Mutter in die Haare kriegte.

Armie Hammer hat „lange Zeit“ nicht mit seiner Mutter gesprochen, nachdem sie sich wegen ihrer religiösen Ansichten zerstritten.

Der ‚Call Me by Your Name‘-Darsteller wurde 2021 des körperlichen und sexuellen Missbrauchs beschuldigt – wovon er freigesprochen wurde – und machte auch kontroverse Kommentare über Kannibalismus. Nun enthüllt der Schauspieler, dass er sich während des Skandals mit seiner Mutter zoffte – dabei ging es um Religion.

In einer Folge des ‚Armie HammerTime Podcast‘ mit seiner Mutter Dru Hammer erzählte er: „Wir hatten eine Phase in unserem Leben, in der wir überhaupt nicht miteinander gesprochen haben, weil ich sagte: ‚Ich brauche keinen Pastor, ich brauche eine Mutter. Und wenn du nicht in der Lage bist, eine Mutter zu sein und nur in der Lage bist, eine Pastorin zu sein, dann brauche ich diese Beziehung nicht in meinem Leben. Ich brauche keinen anderen Pastor.‘ Wir haben eine Weile nicht miteinander geredet, weil du einfach gesagt hast: ‚So bin ich.‘ Und das ist in Ordnung. Jeder darf reagieren, wie er will, wenn ihm Grenzen aufgezeigt werden.“

Der Hollywood-Star erklärte weiter, dass sich seine Spiritualität sehr von der seiner Mutter unterscheide. Genau darin liege das Problem. „Der Punkt, an dem du und ich in Schwierigkeiten geraten, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Spiritualität nicht genau so aussieht wie deine Spiritualität, also versuchst du, mich zu bekehren oder mir ein halbes Dutzend Bibeln oder was auch immer zu bringen, damit du willst, dass meine Spiritualität genauso aussieht wie deine. Und ich glaube, da kommen wir ins Schleudern. Zumindest kommt es mir so vor“, offenbarte der 38-Jährige.