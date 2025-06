Stars Arnold Schwarzenegger verrät, was die Fehde mit Sylvester Stallone beendete

Bang Showbiz | 19.06.2025, 14:00 Uhr

Der Star 'hasste' Sylvester Stallone, bis sie zusammen ins Geschäft kamen.

Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges in den 1980er und 90er Jahren waren die beiden Action-Stars verfeindet, aber als Schwarzenegger seine Restaurantkette Planet Hollywood eröffnete, wurde er gefragt, ob sein Rivale Teil des Unternehmens sein könnte, und ihm wurde klar, dass es an der Zeit war, die „Verrücktheit“ zwischen ihnen zu beenden.

Im Gespräch mit Andy Cohen auf SiriusXM’s Radio Andy gab Arnold (77) zu: „Wir hassten uns gegenseitig. Wir haben uns gegenseitig angegriffen und gemeine Dinge getan und gemeine Dinge übereinander gesagt und all diese dummen Dinge. Plötzlich fing ich an, mit Robert Earl und Keith Parish zusammenzuarbeiten, um das Planet Hollywood Franchise, diese Restaurants, zu gründen.Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich einen Anruf von meinem Anwalt bekam, der auch Slys Anwalt war, und er sagte: ‚Arnold, gibt es irgendeinen Platz für Sly im Planet Hollywood?'“ Der ‚Terminator‘-Darsteller erinnert sich, dass er dachte: „Das ist eigentlich eine gute Idee, weil es uns zusammenbringen könnte. Und das wollte ich. Zu diesem Zeitpunkt war ich aus meiner Verrücktheit herausgewachsen.“

Die Restaurantkette wurde 1991 in New York City mit der Unterstützung der zukünftigen ‚Expendables‘-Darsteller und anderer berühmter Gesichter ins Leben gerufen, und Arnold ist stolz darauf, wie sie es geschafft haben. Er fügte hinzu: „Natürlich haben wir es zum Laufen gebracht.Und Bruce Willis wurde Teil des Planet Hollywood, Whoopi Goldberg wurde Teil des Planet Hollywood, Chuck Norris… Es war wirklich eine Art internationale Besetzung.“

Arnold und Sylvester (77) sind heute Freunde und haben kürzlich darüber nachgedacht, dass ihre Rivalität für ihre beiden Karrieren „sehr hilfreich“ war.