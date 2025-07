Musik Ashley Roberts hofft immer noch auf eine Reunion der Pussycat Dolls

Ashley Roberts - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – London Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 09:00 Uhr

Ashley Roberts würde es schade finden, wenn die Pussycat Dolls nie wieder zusammenkommen.

Die ‚Don’t Cha‘-Hitmacherinnen – zu denen auch Nicole Scherzinger, Kimberley Wyatt, Carmit Bachar, Jessica Sutta und Melody Thornton gehörten – wollten sich im Jahr 2020 nach fast einem Jahrzehnt der Trennung wieder zusammenfinden, doch die COVID-19-Pandemie machte ihre Pläne zunichte. Sie erzählte in dem Podcast ‚We Need To Talk‘: „Wir waren bereit, loszulegen, und Ms. Rona [Coronavirus] hat das verhindert. Und es gab rechtliche Probleme, über die ich nicht sprechen kann.“ Roberts fügte hinzu: „Aber ich meine, man weiß ja nie […] Es wäre also schade, es nicht zu tun.“

Die Sängerin und Tänzerin gab zu, dass sie sich wünschte, sie hätte eine größere Rolle in der Gruppe übernehmen können, in der Nicole als eine Art Frontfrau positioniert war. „Es gab eine Struktur in der Gruppe, von der wir wussten. Die Struktur bestand darin, dass Nicole die Leadsängerin war… so war es nun mal. Hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen umfangreicher wäre? Ja. Aber ich konnte auch meine Träume ausleben. Ich will hier nicht sitzen und darüber lästern und mich negativ äußern“, so die Musikerin weiter.