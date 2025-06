Stars Ashley Tisdale enthüllt langjährige ‚Phineas und Ferb‘-Regel

Ashley Tisdale - November 2024 - Wicked premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 18:00 Uhr

Ashley Tisdale weigert sich, mehr als „zweistündige Sitzungen“ für ‚Phineas und Ferb‘ zu machen.

Die 39-jährige Schauspielerin, die seit der Pilotfolge im Jahr 2007 Phineas‘ Schwester Candance ihre Stimme leiht, ist ein Jahrzehnt nach der Ausstrahlung des Finales ‚Last Day of Summer‘ für das Revival der beliebten Zeichentrick-Comedy-Show zurück. Sie hat nun über die Herausforderungen bei der Aufnahme der Voiceovers gesprochen.

Sie erzählte dem ‚People‘-Magazin: „Das war schon immer eine größere Herausforderung für Candace, wenn sie anfängt, sich in diese Episode hineinzuentwickeln und sie ist wirklich angespannt, und das verlangt mir viel ab.“ Deswegen begrenzt die Schauspielerin die Zeit, die sie sich am Stück mit dem Charakter beschäftigt. „Also mache ich nur zweistündige Sitzungen. Aber ich habe von Anfang an nur zweistündige Sitzungen gemacht. Ich habe sehr schnell bei Candace gemerkt: ‚Oh, ich kann keine drei oder vier Stunden schaffen.‘ Das ist eine Menge!“

Ashley gab auch zu, dass die Aufnahmen mittlerweile, da sie „älter geworden ist, wie ein Workout“ sind. Sie bestand aber darauf, dass es sich nicht so anfühle, als wären ‚Phineas und Ferb‘ in den letzten zehn Jahren wirklich weg gewesen. Sie erklärte: „Ich habe das Gefühl, dass es nie aufgehört hat, weil wir weiter ‚Candace Against the Universe‘ [für Disney+ im Jahr 2020] gemacht haben und hier und da kleine Dinge. Ich glaube, ich war traurig, als wir mit der Show fertig waren, aber ich hätte nie erwartet, zurückzukommen, und es ist ziemlich großartig. Ich liebe es. Wir haben so viel Spaß dabei.“