Stars Ashley Tisdale: Werte-Konflikt unter Müttern

Ashley Tisdale - November 2024 - Wicked premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 09:00 Uhr

Die Spannungen in Ashley Tisdales Müttergruppe entstanden aufgrund „unterschiedlicher Wertvorstellungen“.

Die 40-jährige Schauspielerin hatte sich öffentlich mit einigen prominenten Freundinnen überworfen, darunter Hilary Duff, Gaby Dalkin, Meghan Trainor und Mandy Moore. Nun hat ein Insider die Ursache für die Spannungen erklärt.

Ein Insider sagte gegenüber ‚People‘: „Es war eine Diskrepanz in den Wertvorstellungen, die Tisdale öffentlich gemacht hat. Freunde entfernen sich natürlich voneinander. Das rechtfertigte keine dramatische Trennungs-SMS.“

Tisdale, die zwei Töchter hat, Jupiter (4) und Emerson (15 Monate), sprach kürzlich in einem Blogbeitrag darüber, ihre „toxische“ Müttergruppe zu verlassen. Sie sagte: „Auf Folgendes hat mich niemand vorbereitet: Müttergruppen können toxisch werden. Nicht weil die Mütter selbst toxische Menschen sind, sondern weil sich die Dynamik zu einem hässlichen Ort mit gemeinem Mädchenverhalten verschiebt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.“ Sie erklärte, dass es Gruppen-SMS-Ketten gab, in denen „nicht alle enthalten waren“, und dass es „Treffen“ gab, zu denen sie nicht eingeladen wurde.

In ihrem Essay für ‚The Cut‘ sprach sie offen darüber, wie sie sich „ausgeschlossen“ fühlte. Die blonde Schönheit ging in ihrem Essay auch auf Spekulationen über ihren ursprünglichen Blogbeitrag ein und kritisierte „Online-Detektive“ dafür, dass sie versuchten, die Identität der beteiligten Frauen herauszufinden.