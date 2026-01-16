Stars Ashton Kutcher lobt Demi Moore und blickt auf gemeinsame Vergangenheit zurück

Ashton Kutcher and Demi Moore - 2011 - Avalon - No String Attached Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 09:00 Uhr

Ashton Kutcher äußert sich selten offen über seine Ex-Frau Demi Moore – umso bemerkenswerter ist sein öffentliches Lob für ihre gefeierte Rolle im Film ‚The Substance‘.

Der 47-jährige Schauspieler sprach voller Anerkennung über Moores Oscar-nominierte Leistung und machte deutlich, dass zwischen den beiden heute kein böses Blut mehr herrsche.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte Kutcher: „Demi war in ‚The Substance‘ einfach unglaublich. Sie hat großartige Kritiken bekommen, und ich bin so stolz auf sie. Sie hat das wirklich gerockt.“ Moore spielt in dem Body-Horror-Film eine alternde Schauspielerin, die zu einer illegalen Substanz greift, um jünger und begehrenswerter zu werden.

Kutcher und Moore lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005 bei einer privaten Zeremonie in Beverly Hills. Die Ehe endete 2011, die Scheidung wurde 2013 vollzogen. In ihrem Memoir ‚Inside Out‘ schilderte Moore später schmerzhafte Details der Beziehung, darunter Untreuevorwürfe und emotionale Belastungen. Sie schrieb: „Ich wollte zeigen, wie locker und offen ich bin. Aber das ging nach hinten los.“

Kutcher selbst äußerte sich später reflektiert über diese Zeit. Im Podcast ‚WTF with Marc Maron‘ erklärte er 2020: „Es gibt kein böses Gefühl. Wir hängen nicht zusammen ab, aber alles ist gut.“ Besonders wichtig sei ihm der Kontakt zu Moores Töchtern Rumer, Scout und Tallulah geblieben. „Ich habe geholfen, drei Teenager großzuziehen. Ich liebe sie. Ich werde nie aufhören, sie zu lieben und sie zu unterstützen.“

Auch über persönliche Fehler sprach Kutcher zuvor offen. Gegenüber ‚Esquire‘ sagte er 2023: „Nichts gibt dir so sehr das Gefühl, ein Versager zu sein, wie eine Scheidung. Du musst das anerkennen, was du falsch gemacht hast, und weitermachen.“ Heute ist Kutcher seit 2015 mit Mila Kunis verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.