Musik Rita Wilson verrät, wie Bruce Springsteen ihre Musikkarriere inspiriert hat

Sound Of A Woman - Rita Wilson In Conversation With Demi Moore - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 11:00 Uhr

Rita Wilson verrät, wie Bruce Springsteen ihre Musikkarriere inspiriert hat.

Rita Wilson hat erzählt, wie Bruce Springsteen ihr geholfen hat, ihre Angst zu überwinden, erst später im Leben mit dem Songwriting zu beginnen.

Die 69-jährige Schauspielerin und Sängerin, die im Mai ihr sechstes Album ‚Sound of a Woman‘ veröffentlicht hat, ihr erstes Soloalbum seit 2019, wandte sich erstmals 2012 mit ihrem Debütalbum ‚AM/FM‘ der Musik zu. Doch „The Boss“ ermutigte sie, sich nicht vom Zeitpunkt abschrecken zu lassen. Bei der Veranstaltung ‚Sound of a Woman: Rita Wilson in Conversation with Demi Moore‘ im ’92NY‘ erinnerte sie sich: „Wir haben eines Tages über Songwriting gesprochen. Er hat im Grunde eine Meisterklasse dazu gegeben. Und als eine Pause entstand, fragte ich ihn: ‚Was lässt mich glauben, dass ich jetzt mit dem Schreiben anfangen kann, wo du dein ganzes Leben lang geschrieben hast?‘ Und er sagte: ‚Weil Kreativität, Rita, unabhängig von der Zeit ist.‘ Und ich dachte, das stimmt so sehr.“

Rita betonte, dass viele Menschen durch „einschränkende Überzeugungen“ geprägt seien, sowohl durch sich selbst als auch durch gesellschaftliche Erwartungen. Sie erklärte: „Ich glaube, wir haben so viele begrenzende Glaubenssätze, unsere eigenen, aber auch gesellschaftliche, die uns sagen: ‚Das kannst du nicht machen‘ oder ‚Das ist nicht akzeptabel.‘ Und ich bin hier, um ein paar Regeln zu brechen. Ich war als Teenager nie rebellisch. Das werde ich jetzt sein.“

Rita gab zu, dass es „beängstigend“ sei, ein so persönliches Album zu veröffentlichen, besonders, da sie und ihr Ehemann Tom Hanks ihr Privatleben normalerweise schützen. Sie fügte hinzu: „Wir haben öffentliche Persönlichkeiten, aber ich bin eigentlich ein sehr privater Mensch … und ich habe mich immer wohl damit gefühlt. Aber wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu sagen, dann muss man damit nach draußen gehen. Man kann es nicht mehr nur für sich behalten.“