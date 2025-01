"Unvorstellbare Tragöde" Aubrey Plaza äußert sich zum Tod ihres Mannes Jeff Baena

Aubrey Plaza muss den Tod ihres Ehemannes Jeff Baena verkraften. (ae/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 07:34 Uhr

Der Tod von Regisseur Jeff Baena erschüttert Hollywood. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die Aubrey Plaza und die Familie ihres verstorbenen Mannes am 6. Januar zu Wort gemeldet. Darin zeigen sie sich erschüttert und danken allen Menschen, die sie in dieser Zeit unterstützen.

Schauspielerin Aubrey Plaza (40) hat sich zum ersten Mal nach dem Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (1977-2025) zu Wort gemeldet. "Es ist eine unvorstellbare Tragödie", hieß es in einem Statement, das sie und die Familie veröffentlichten.

Familie möchte Privatsphäre

Der Drehbuchautor und Regisseur, unter anderem bekannt aus der HBO-Serie "The White Lotus", beging am 3. Januar im Alter von nur 47 Jahren Selbstmord. Aubrey Plaza erschien daraufhin nicht bei den Golden Globe Awards am 5. Januar. Einen Tag später hat sie sich gemeinsam mit der Familie ihres verstorbenen Mannes an die Öffentlichkeit gewandt. In dem Statement, das diverse Medien wie etwa "People" und "TMZ" zitieren, heißt es weiter: "Wir sind allen, die uns unterstützt haben, zutiefst dankbar. Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre."

Baena hat mehr als ein Dutzend Regie- und Filmarbeiten vorzuweisen. Sein Regiedebüt gab er mit dem Drehbuch und der Regie von "Life After Beth", einer Zombiekomödie mit Plaza in der Hauptrolle, und schuf anschließend eine Anthologieserie mit dem Titel "Cinema Toast", die 2021 auf Showtime ausgestrahlt wurde. Aubrey Plaza, die zuerst durch die Comedy-Serie "Parks and Recreation" bekannt geworden war, trat im Lauf der Jahre auch in mehreren Filmen ihres Partners wie "Life After Beth" oder "Spin Me Round" auf.

Seit 2021 verheiratet

Das Paar hatte sich im Jahr 2011 kennengelernt. Die Fans erfuhren, dass die beiden zehn Jahre später im Mai 2021 geheiratet hatten, als sie ihn in einem Instagram-Posting als ihren "lieben Ehemann" bezeichnete.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111