Stars Aubrey Plaza: Lebensweisheiten von der Großmutter

Aubrey Plaza at D23: The Ultimate Disney Fan Event - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 11:00 Uhr

Aubrey Plaza lernte von ihrer Großmutter, „Spaß zu haben und nach vorne zu schauen”.

Die 41-jährige Schauspielerin, deren getrennt lebender Ehemann Jeff Baena sich im Januar dieses Jahres im Alter von 47 Jahren das Leben nahm, hat über den Rat ihrer Großmutter nachgedacht, wie man mit schwierigen Zeiten im Leben umgeht. Und sie verriet, was sie zu ihrem neuen Kinderbuch ‚Luna And The Witch Throw A Halloween Party‘ inspiriert hat.

Ohne ihren verstorbenen Ehemann namentlich zu erwähnen, sagte Aubrey in der ‚Today Show‘: „Sie hat mir von klein auf beigebracht, dass das Leben eine Party ist und dass wir, egal was passiert, Spaß haben und nach vorne schauen müssen, und ich denke, dieses Buch wurde davon inspiriert.“ Sie füge hinzu: „Ich glaube, dass ich auf beiden Seiten meiner Familie viele ‚hexenhafte‘ Frauen hatte, die mich großgezogen haben, daher ist dies eine Hommage an alle Frauen in meinem Leben.“

Plaza, die sich im September 2024 von Baena getrennt hatte, gab zuvor zu, dass jeder Tag seit dem Tod ihres Ex-Mannes ein Kampf gewesen sei. Seine Leiche wurde von seinem Hundesitter in seinem Haus in Los Angeles, Kalifornien, entdeckt. Als sie kürzlich von ihrer ‚Parks and Recreation‘-Kollegin Amy Poehler in deren ‚Good Hang‘-Podcast gefragt wurde, wie es ihr geht, antwortete sie: „In diesem ganz und gar gegenwärtigen Moment bin ich glücklich, bei dir zu sein. Insgesamt bin ich hier und funktioniere. Ich bin wirklich dankbar, dass ich mich in dieser Welt bewegen kann. Ich denke, es geht mir gut, aber es ist natürlich wie ein täglicher Kampf.“