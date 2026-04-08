Stars Aubrey Plaza schwanger mit erstem Kind von Chris Abbott

Aubrey Plaza at D23: The Ultimate Disney Fan Event - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 16:40 Uhr

Aubrey Plaza ist mit ihrem ersten Kind von ihrem Partner Chris Abbott schwanger.

Die 41-jährige Schauspielerin und ihr 40-jähriger Partner erwarten ihr erstes gemeinsames Baby, das im Herbst zur Welt kommen soll. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte die Nachricht gegenüber dem ‚People Magazine‘. „Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr. Sie fühlen sich sehr gesegnet“, fügte ein Insider hinzu. Aubrey und Chris arbeiteten zuvor gemeinsam an der Off-Broadway-Neuinszenierung von ‚Danny and the Deep Blue Sea‘ sowie am Film ‚Black Bear‘ aus dem Jahr 2020.

Aubreys entfremdeter Ehemann Jeff Baena nahm sich im Januar 2025 im Alter von 47 Jahren das Leben. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin noch mit ihm verheiratet. Ende letzten Jahres sprach sie darüber, wie sie von ihrer Großmutter gelernt habe, „Spaß zu haben und weiterzumachen“, was sie zu ihrem Kinderbuch ‚Luna And The Witch Throw A Halloween Party‘ inspirierte. Ohne ihren verstorbenen Ehemann namentlich zu erwähnen, sagte Aubrey in der ‚Today‘-Show: „Sie hat mir schon in sehr jungen Jahren beigebracht, dass das Leben eine Party ist und dass wir, egal was passiert, Spaß haben und weitermachen müssen, und ich glaube, dieses Buch wurde davon inspiriert.“ Sie glaube außerdem, dass es auf beiden Seiten ihrer Familie viele ‚hexenhafte‘ Frauen gab, die sie großgezogen haben: „Also ist das eine Hommage an alle Frauen in meinem Leben.“

Aubrey, die sich im September 2024 von Baena getrennt hatte, gab zuvor zu, dass jeder Tag seit seinem Tod ein „Kampf“ sei. Seine Leiche wurde in seinem Haus in Los Angeles, Kalifornien, von seinem Hundesitter entdeckt. Auf die Frage, wie es ihr gehe, sagte sie gegenüber ihrer ‚Parks and Recreation‘-Kollegin Amy Poehler in deren ‚Good Hang‘-Podcast: „Genau in diesem sehr, sehr gegenwärtigen Moment fühle ich mich glücklich, bei dir zu sein. Insgesamt bin ich hier und funktioniere. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich durch die Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf.“

Sie verglich ihre Trauer mit dem Film ‚The Gorge‘ und sagte, sie empfinde sie als einen „riesigen Ozean aus Schrecklichkeit“. Sie fuhr fort: „Das ist eine wirklich dumme Analogie und war an einem gewissen Punkt auch ein Witz, aber ich meine es ernst. Hast du den Film ‚The Gorge‘ gesehen?“ Sie beschrieb, dass es in dem Film zwei Klippen mit einer Schlucht dazwischen gebe, die voller Monster ist, und fügte hinzu: „Ich schwöre, als ich das gesehen habe, dachte ich: So fühlt sich meine Trauer an … oder so könnte sich Trauer anfühlen. Die ganze Zeit gibt es da diesen riesigen Ozean aus Schrecklichkeit, der einfach da ist und den ich sehen kann.“