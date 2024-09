Karriereende des Musik-Duos Auf dem Oktoberfest: Marianne und Michael geben letztes Konzert

Marianne und Michael sangen noch einmal ihre Hits. (jom/spot)

SpotOn News | 29.09.2024, 13:49 Uhr

"Es wird mir schwerfallen, heute zum letzten Mal zu singen", sagte eine sichtlich gerührte Marianne Hartl an der Seite ihres Ehemannes Michael. Das Musik-Duo gab am Sonntag auf dem Münchner Oktoberfest laut eigener Angabe sein letztes Konzert.

Marianne Hartl (71) und Ehemann Michael Hartl (75) haben an diesem Sonntag (29. September) beim "Wiesn Platzkonzert 2024" ihren Abschied von der öffentlichen Bühne gefeiert. "Heute unter der Bavaria zu stehen, vor einem wunderbaren einheimischen Münchner Publikum und natürlich vor vielen Gästen, und wirklich unser letztes Konzert zu geben, ist für mich als Münchner Kindl ein Ritterschlag", sagte Marianne Hartl. "Es ist einfach unbeschreiblich schön. Ich bin dankbar für das Leben mit meinem Mann, ein halbes Jahrhundert."

Die Karriere des Duos Marianne und Michael ist fest mit der bayerischen Landeshauptstadt verbunden: Das Paar hatte sich 1973 bei einem Auftritt im Münchner "Platzl" kennengelernt und startete eine gemeinsame Karriere. 1979 heirateten sie und bekamen zwei Söhne. Die Familie sei zum Abschied vollständig erschienen, "meine Buben, meine Schwiegertöchter und unsere vier Enkelkinder", erzählte Marianne Hartl auf der Bühne auf der Theresienwiese. "Ich bin so dankbar und glücklich über diese wunderbare Karriere, die wir gehabt haben. Und es wird mir schwerfallen, heute zum letzten Mal zu singen", sagte sie sichtlich gerührt. "Wir sagen danke, für die Treue unserer Fans." Im Anschluss gab das Duo mit der Oktoberfest-Kapelle ein Medley seiner Hits, darunter "Wann fängt endlich d'Musi an", zum Besten. Am Ende folgte auch noch die Bayernhymne.

"Gemeinsame Zeit ist kostbar"

Das Volksmusik-Duo, das seit etwa 50 Jahren gemeinsam auf der Bühne steht, hatte im Herbst 2022 in der "NDR Talkshow" verkündet, dass es sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. Nach abschließenden Auftritten möchten die beiden das Leben genießen. Auch in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung hat Marianne Ende 2023 schon verraten, wie sehr sie sich zusammen mit ihrem Mann auf die Zeit nach der Abschluss-Tournee freut. "Wir wollen leben! Ich werde 71, Michael 75. Um uns herum sterben viele Freunde und Kollegen", sagte die Sängerin damals. "Unsere goldenen Jahre wollen wir nicht mehr für die Karriere opfern."

Nach Michael Hartls Schlaganfall im März 2022 sei ihnen bewusst geworden, "wie schnell es gehen kann und wie kostbar die gemeinsame Zeit ist". Der offiziell letzte Auftritt erfolgte im April. Mitte August kündigten sie den Oktoberfest-Auftritt an und Marianne Hartl sagte der "Bild"-Zeitung: "Das ist ein Ritterschlag und eine große Ehre. Es wird aber definitiv unser letztes öffentliches Konzert sein."