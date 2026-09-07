Stars Auf der ‚Immer wieder sonntags‘-Afterparty schlug die Stimmung plötzlich um

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 14:00 Uhr

Auf der 'Immer wieder sonntags'-Afterparty schlug die Stimmung plötzlich um.

Es sollte ein Abend der Freude und des Abschieds werden, doch für Stefan Mross endete die After-Show-Party zur letzten Ausgabe von ‚Immer wieder sonntags‘ in emotionaler Ernüchterung.

Nach über 30 Jahren und 21 Jahren als Moderator der Kultmusikshow war der 6. September 2026 ein historischer Tag: Die ARD und der SWR hatten im März die Absetzung der Sendung bekannt gegeben, und nun war es offiziell. Von 10 bis 12 Uhr strahlte das Erste die finale Folge aus, mit Gästen wie Stefanie Hertel, Vanessa Mai, Peggy March und Andy Borg, die alle Abschied nahmen. Selbst Marianne und Michael Hartl kehrten aus ihrem Ruhestand zurück, um Mross mit einem Lied zu ehren.

Doch die Stimmung kippte auf der anschließenden After-Show-Party im Hotel ‚Santa Isabel‘. Wie ‚t-online‘ berichtet, verließ Mross die Feier bereits nach weniger als einer Stunde. Zunächst wurde der 50-Jährige mit Applaus empfangen, sichtlich gerührt wischte er sich immer wieder Tränen aus dem Gesicht. Doch als er selbst das Wort ergriff, wurde seine Enttäuschung deutlich. „Ich habe immer zu euch gehalten“, betonte er und verwies darauf, dass er in den vergangenen Monaten nie ein negatives Wort über die Sender verloren habe. „Das war mir ganz, ganz wichtig, weil das Positive überwiegt. Das ist wie in einer Ehe. […] Man hat ja eine wunderbare Zeit hinter sich. Nur das Ende, das Finale: Irgendwann trennt man sich. Wie man sich trennt, ist eine andere Sache.“

„Eigentlich wollte ich heute gar nicht kommen“, gestand Mross. Doch aus Pflichtgefühl gegenüber seinem Team, das ihn über zwei Jahrzehnte begleitet hatte, war er erschienen. „Ich bin es allen schuldig“, sagte er mit brüchiger Stimme. Dann der abrupten Abschied: „Ich werde jetzt diesen Raum verlassen. Es ist zu viel negative Energie hier drinnen.“ Mit den Worten „Ich wünsche euch alles, alles Gute. Die wichtigsten Leute habe ich am Telefon oder via WhatsApp. Ihr seid die Besten – von meiner Familie bis hin zu meinem letzten Kabelträger“ verließ er die Party. Ein trauriges Ende für eine Ära.