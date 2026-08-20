Stars Vanessa Mai: Ihr Podcast wird abgesetzt

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 18:00 Uhr

Rückschlag für die Sängerin: Ihr SWR-Podcast wird nicht fortgesetzt.

Vanessa Mai muss sich von ihrem Podcast ‚On Mai Way‘ verabschieden.

Der SWR bestätigte nun das endgültige Aus für das Format der Schlagersängerin. Seit Dezember 2023 waren keine neuen Folgen mehr erschienen. Nun steht fest, dass der Podcast nicht fortgesetzt wird. Der Sender bestätigte auf Nachfrage von ’schlager.de‘, dass ‚On Mai Way‘ eingestellt wurde. Das Konzept der Sendung war ungewöhnlich: Vanessa Mai und ihre jeweiligen Gäste führten ihre Gespräche auf Laufbändern. Während des Interviews liefen sie nicht nur nebeneinander her, sondern spielten auch verschiedene Spiele. Im Verlauf der Gespräche wurde zudem die Intensität des Trainings gesteigert.

In insgesamt 65 Folgen begrüßte Mai zahlreiche prominente Gäste. Dazu gehörten unter anderem die Schlagerstars Giovanni Zarrella und Ben Zucker. Auch Ballermann-Stars wie Marc Eggers und Isi Glück waren dabei. Designer Harald Glööckler stellte sich ebenfalls dem Gespräch auf dem Laufband. ‚On Mai Way‘ war Teil der Marke ‚SWR Schlager‘. Diese wurde inzwischen in die ‚ARD Schlagerwelt‘ integriert. Weitere Podcasts mit Vanessa Mai bei der ARD sind derzeit offenbar nicht geplant. Die Sängerin selbst wollte sich laut ’schlager.de‘ nicht zum Ende ihres Formats äußern.

Ganz verabschiedet hat sich Mai allerdings nicht aus der Podcast-Welt. Seit April 2026 betreibt sie gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert den Podcast ‚Schön laut‘. Darin sprechen die beiden über ihr Leben im Rampenlicht und geben auch Einblicke in ihr Privatleben. Das neue Format findet offenbar Anklang: Auf Instagram wird der Podcast von Fans positiv kommentiert. Aktuell belegt ‚Schön laut‘ den dritten Platz der Podcast-Charts von Spotify.