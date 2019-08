Samstag, 10. August 2019 06:56 Uhr

Jeder wünscht sich perfekte Augenbrauen wie Rihanna (31). Mit Fenty-Beauty macht die Sängerin den Traum jetzt wahr.

In nur wenigen Tagen, am 23. August, bringt die „Bitch Better Have My Money„-Sängerin ihre neuen Fenty-Produkte auf den Markt. Auf der „Sephora’s Store Leadership Conference“ in Las Vegas verriet Rihanna, dass die kommende Kollektion eine komplett neue Produktreihe enthalten wird: Augenbraunstifte.

Der Ultra Fine Pencil kommt in 14 unterschiedlichen Farben von Dunkel- bis Hellbraun, sowie rötlichen und beige-blonden Tönen.

Rihannas Erfolgsrezept

Vor zwei Jahren launchte die Sängerin/ Unternehmerin/ Mode-Designerin/ Menschenrechtlerin/ Schauspielerin ihre eigene Make-up-Brand „Fenty Beauty“ und revolutioniert seither den Markt. Dabei ist ihr Erfolgsgeheimnis verblüffend einfach und trotzdem einzigartig: Make-Up für Menschen jeder Hautfarbe.

Ihre Foundation Pro Filt’R beispielsweise ist in 50 Farben erhältlich. Vor allem farbige Frauen finden mit Fenty Produkten endlich Make-ups und Lippenstifte, die mit ihrer dichteren Pigmentierung funktionieren.

Dabei rüttelt die Insel-Schönheit nicht nur die Beauty-Industrie in Sachen längst überholter Schönheitsideale auf. Auch in Sachen Modedesign beweist die neunfache Grammy-Gewinnerin, dass der „Superdünn und superweiß“-Trend endgültig vorbei ist.

Sie schickt Models aller Form und Farbe über den Laufsteg ihrer Lingerie-Marke „Savage X Fenty“ und präsentiert ihre Mode im Laden an Schaufensterpuppen mit Extra-Kilos auf den Schenkeln.