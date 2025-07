Stars Aus der Haft entlassen: Das hatte für Jimi Blue Ochsenknecht Priorität

Bang Showbiz | 17.07.2025, 14:00 Uhr

Der Ex-Schauspieler ist auf Kaution frei gekommen. Auf Instagram meldete er sich bei seinen Fans.

Jimi Blue Ochsenknecht ist nach der Zahlung einer Kaution auf freien Fuß gekommen.

Der ehemalige ‚Die Wilden Kerle‘-Darsteller war nach seiner Festnahme am Hamburger Flughafen zunächst in eine Münchner Haftanstalt überführt worden, bevor er gestern (16. Juli) mit einem Gefangenentransport an die österreichischen Behörden übergeben wurde. In einem Statement, das unter anderem der Zeitschrift ‚Bunte‘ vorliegt, ließ die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilen, dass Ochsenknecht Österreich bis auf weiteres nicht verlassen darf. „Herr Ochsenknecht hat gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten und hat seinen Reisepass bei Gericht hinterlegt“, stand in der Pressemitteilung zu lesen.

Im Prozess geht es um eine Hotelrechnung in Höhe von fast 14.000 Euro, die der Ex-Schauspieler im Jahr 2021 nicht beglichen haben soll. Auch nach mehrmaliger Erinnerung sei Ochsenknecht der Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen, weshalb der geprellte Hotelier Anzeige erstattete, die letztendlich in einem europäischen Haftbefehl endete. Wie die ‚Bunte‘ weiter berichtet, habe Ochsenknechts Ex-Partnerin Yeliz Koc, mit der der 33-Jährige auch die dreijährige Tochter Snow hat, die Rechnung jedoch inzwischen beglichen.

Kurz nach seiner Haftentlassung meldete sich Ochsenknecht jetzt mit einer Instagram-Story bei seinen Fans. Darin verriet er, was er nach seiner Rückkehr aus dem Gefängnis als erstes tun wolle. „Ab nach Hause, erstmal Snow anrufen und Bart rasieren“, schrieb er zu einem Schnappschuss, der ihn mit ernster Miene im Auto zeigt. Dass seine kleine Tochter für ihn absolute Priorität hat, war nicht immer so: Zeitweise bezeichnete sich Ochsenknecht sogar als „unfreiwilligen Erzeuger“ und behauptete, dass er sich eigentlich keine Beziehung zu Snow wünsche.