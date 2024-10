Ehefrau Sharon weiß nichts davon Aus gesundheitlichen Gründen? Ozzy Osbourne nimmt wieder Drogen

Ozzy Osbourne hat in seinem Podcast offen über sein aktuelles Verhältnis zu Drogen gesprochen. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.10.2024, 15:54 Uhr

Ozzy Osbourne ist für seine wilde Drogenvergangenheit bekannt. Aktuell sei der Black-Sabbath-Frontmann wieder "versucht, zu stärkeren Drogen zurückzukehren", gestand er in seinem Podcast. "Von Zeit zu Zeit" konsumiere er bereits Marihuana.

Ozzy Osbourne (75) hat in seinem Podcast verraten, dass er aktuell wieder Drogen nimmt. Der Musiker, der in der Vergangenheit mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen hatte, greife wegen seiner gesundheitlichen Probleme wieder zu Rauschmitteln. "Ich bin glücklicher, aber ich bin nicht völlig nüchtern. Ich konsumiere von Zeit zu Zeit ein bisschen Marihuana", so Osbourne in "Madhouse Chronicles".

Er sei wegen seiner Schmerzen sogar "versucht, zu stärkeren Drogen zurückzukehren." Vor Kurzem habe ihm ein Arzt das Narkosemittel Ketamin gegeben. "Er hat mir eine winzige Menge verabreicht, aber das hat gereicht, um den Funken auszulösen", sagte der Black-Sabbath-Frontmann. Er überlege jetzt, wieder zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen.

Ehefrau Sharon weiß nichts vom Drogenkonsum

Osbournes Ehefrau Sharon (71) dürfe von seinem Konsum nichts erfahren, betonte der Sänger. "Ich habe Glück, dass meine Frau mir ständig in den Hintern tritt, sie würde sie mir das Leben sonst so schwer machen." Selbst das Marihuana "werde sie verdammt noch mal finden und loswerden".

Drogen gehören untrennbar zum Image von Ozzy Osbourne. Besonders in den 1970er- und 1980er-Jahren kämpfte er gegen seine Sucht, wegen der er 1979 aus seiner Band Black Sabbath geworfen wurde. Zehnmal begab sich Osbourne über die Jahre in den Entzug, richtig abschwören konnte er den Substanzen nie. Erst die Hochzeit mit seiner Ehefrau 1982 habe dafür gesorgt, dass er clean wurde. "Wenn Sharon nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Ich habe riesige Mengen an Drogen und Alkohol konsumiert. Ich habe nie aufgehört. Die Leute wussten nicht, ob ich durch die Tür, das Dach oder das Fenster gehen würde", gestand er "The Independent" 2022 in einem Interview.

In den vergangenen Jahren hat Ozzy Osbourne verstärkt mit anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei einem Sturz 2019 verrutschten Metallstäbe in seiner Wirbelsäule, die ihm nach einem Quadunfall im Jahr 2003 eingesetzt worden waren. Er benötigte mehrere Operationen und lag zwei Monate im Krankenhaus, seitdem ist er auf Krücken oder einen Rollstuhl angewiesen. Außerdem leidet die Heavy-Metal-Ikone an der Nervenkrankheit Parkinson.