Hingucker auf dem roten Teppich Ausschnitt bis zum Bauchnabel: Emily Ratajkowski zeigt, was sie hat

Emily Ratajkowski geizt mal wieder nicht mit ihren Reizen. (obr/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 15:46 Uhr

Emily Ratajkowski weiß, wie sie alle Blicke auf sich ziehen kann. Bei einer Veranstaltung in New York präsentiert sie sich in einem cremefarbenen Seidenkleid mit Mega-Dekolleté den Fotografen.

Emily Ratajkowski (32) übertrifft sich regelmäßig selbst mit ihren freizügigen Auftritten. Auch bei der ersten "The King's Trust 2024 Global Gala", die am Donnerstag in New York City stattfand, geizte das Model nicht mit seinen Reizen. Die 32-Jährige trug ein cremefarbenes Seidenkleid mit einem XXL-Ausschnitt bis zum Bauchnabel, das nicht mehr viel Spielraum für Fantasie übrig ließ.

Halbnackt, aber trotzdem glamourös

Das rückenfreie Neckholder-Dress bot einen freien Blick auf ihren fast nackten Oberkörper. Schmale Stoffstreifen links und rechts bedeckten nur das Nötigste. So frei sich die Schauspielerin oben zeigte, so geschlossen war der Rest der Robe. Der fließende Stoff bis zum Boden sorgte für die perfekte Portion Glamour. Elegante Accessoires aus goldenen Ohrhängern und Ringen an den Finger rundeten den Auftritt ab. Ihre Haare hatte sie zu einem tiefen Seitenscheitel und sanften, großen Hollywood-Wellen frisiert.

Damit stach Ratajkowski aus der mehr als illustren Gästeliste heraus. Die mit Stars gespickte Veranstaltung besuchten unter anderem John Legend und Chrissy Teigen, Penélope Cruz, Rita Ora, Kate Moss und der Co-Vorsitzende des Abends, Lionel Richie, der globaler Botschafter des King's Trust und Vorsitzender der Global Ambassadors Group ist.

Kate Beckinsale gibt Red-Carpet-Debüt

Für Aufsehen sorgte auch Kate Beckinsale (50). Die britische Schauspielerin absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wegen eines nicht näher genannten gesundheitlichen Problems.

"Es war ein hartes Jahr", fasste sie im Gespräch mit dem "People"-Magazin zusammen. "Weil meine Eltern beide krank waren und meine Katze … Es war ein ganzes Bündel von Dingen." Deshalb sei es "schön, hierherzukommen und Freunde zu sehen und eine kleine Perspektive zu haben", so Beckinsale. "Ich glaube, jeder hatte ein etwas schwieriges Jahr", fügte sie tapfer hinzu.

Kate Beckinsale trug bei ihrem Red-Carpet-Comeback ein aufwändiges, schulterfreies, weißes Organza-Kleid mit wellenförmiger Struktur von der Schulter bis zum Saum.