Musik Ava Max sagt ‚Don’t Click Play Tour‘ wenige Wochen nach Ankündigung wieder ab

Ava Max - Capital Jingle Bell Ball 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 11:00 Uhr

Ava Max hat ihre bevorstehende Tour schon wieder abgesagt.

Die ‚Sweet but Psycho‘-Sängerin hatte kürzlich angekündigt, dass sie mit ihrer ‚Don’t Click Play Tour‘ durch das Vereinigte Königreich, Nordamerika und Europa reisen werde – zur Unterstützung ihres gleichnamigen Albums, das am 22. August erscheinen soll. Nun hat sie die Termine gestrichen, da die Shows nicht ihrem Qualitätsanspruch genügen.

Ava schrieb in einer Instagram-Story: „Meine Tour zu verschieben ist die schwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste, aber wenn ich für euch auftrete, muss das auf einem Niveau sein, mit dem ich zufrieden bin – und das ist derzeit einfach nicht der Fall.“ Die 31-jährige Sängerin fuhr fort, dass sie das Singen auf der am meisten liebe und deshalb eine Show liefern wolle, die ihre Fans verdient haben. Dazu brauche sie aber mehr Zeit. Sie vertröstet ihre Anhänger: „Ich verspreche euch, das Warten wird sich lohnen. Ich liebe euch alle und kann es kaum erwarten, euch zu sehen. BALD, ICH VERSPRECHE ES.“

Avas Tour sollte ursprünglich am 3. September in Los Angeles beginnen und sie quer durch Nordamerika führen, bevor sie 15 Shows im Vereinigten Königreich und Europa spielen sollte – mit einem Abschluss im November.

Die Künstlerin hatte zuvor erklärt, dass sie sich auf Tour oft „wohler“ fühle als zu Hause, aber immer etwas Zeit für sich brauche, bevor sie auftritt. Ava sagte in der ‚The Kelly Clarkson Show‘: „Ich habe alle möglichen Shows in den USA gemacht, und es war so cool, einfach Nacht für Nacht aufzutreten.

Es ist seltsam. In der Pandemie war ich zu Hause festgesetzt und dachte: ‚Wie soll ich mich noch verbunden fühlen?'“ Sie mache viele Dinge, brauche aber auch immer „ihre Ava-Zeit“ direkt vor dem Auftritt. „Alle legen mir die Kabel an, das Mikrofonpack, und dann brauche ich zwei Minuten ganz für mich, in denen ich meditiere und die Augen schließe, um mich daran zu erinnern, wie ich heiße und was ich singe. Ich blühe im Chaos auf, also fühle ich mich tatsächlich auf Tour wohler.“