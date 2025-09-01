Stars Ava Max’ Stimmbänder heilten auf wundersame Weise

Ava Max - FAMOUS - London - April - 2020 - Capital Summertime Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 18:35 Uhr

Ava Max’ Stimmbänder sind „explodiert“ und wieder nachgewachsen.

Die 31-jährige Sängerin schockierte ihren Arzt, als sie zunächst eine Blutung der Stimmbänder erlitt – nur einen Tag, bevor sie zu einer Promotour für ihren Hit ‚Sweet But Psycho‘ von 2018 aufbrechen sollte – und ihr dann plötzlich ein neues Paar „Baby-Stimmbänder“ wuchs.

„Meine Stimmbänder haben geblutet. Sie sind explodiert, einen Tag bevor ich zu einer Promo-Tour für ‚Sweet But Psycho‘ reisen sollte“, erzählte Ava jetzt laut der ‚Daily Star‘-Kolumne ‚Wired‘. „Während ‚Sweet But Psycho‘ überall auf der Welt auf Platz eins war, sind meine Stimmbänder explodiert. Das Label wusste es nicht, niemand wusste es.“ Sie flunkerte sogar, um sich eine Auszeit nehmen zu können: „Ich erzählte ihnen, ich hätte eine Mandelentzündung, die Grippe, irgendetwas, um da rauszukommen oder mir zwei weitere Wochen zu verschaffen, um nach Europa zu gehen.“

Danach nahm sie eine strapaziöse Genesungsreise auf sich: „Und so schlief ich zwei Wochen lang etwa 14 Stunden am Tag, aß kaum etwas, und als ich eineinhalb Wochen später zum Arzt zurückging, sagte er: ‚Ich habe noch nie ein solches Wunder gesehen, aber deine Stimmbänder sind einfach nachgewachsen.‘ Nagelneu, aber Baby-Stimmbänder. Und er meinte: ‚Du musst extrem vorsichtig sein, weil sie wieder explodieren könnten.'“

Ava blickt heute auf das erste Jahr zurück, in dem sie ‚Sweet But Psycho‘ gesungen hat – das bei den Los 40 Music Awards 2019 als Best International Song ausgezeichnet wurde – und erkennt, dass sie in dieser Zeit mit ihren neuen Stimmbändern praktisch wieder singen lernte. „Ich ging auf eine Promo-Tour. Ich sollte ‚Sweet But Psycho‘ auf der ganzen Welt promoten und singen. Also das erste Jahr, in dem ich ‚Sweet But Psycho‘ sang … Wenn ich mir die Videos ansehe, sehe ich mich, wie ich wieder singen lerne, mit neuen Stimmbändern, und niemand weiß das.“