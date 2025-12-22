Film ‚Avatar: Fire and Ash‘ startet mit 293 Millionen Euro weltweit

Avatar: Fire and Ash - 20th Century Studios BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 19:00 Uhr

‚Avatar: Fire and Ash‘ hat zum internationalen Startwochenende umgerechnet etwa 293 Millionen Euro eingespielt.

Davon stammen 74 Millionen aus den USA und 219 Millionen aus internationalen Märkten, was den Film zum zweitstärksten globalen Opening 2025 macht – hinter ‚Zoomania 2‘. In China erreichte der Film mit 49 Millionen Euro das beste Franchise-Debüt im Land. In Asien und der Pazifikregion kam er auf 51 Millionen Euro, in Europa auf circa 93 Millionen Euro, wo er überall Platz eins belegte.

Der neue Teil folgt Jake Sully, Neytiri und ihrer Familie, die einer neuen Bedrohung durch den feuerlenkenden Stamm der Ash People unter Varang gegenüberstehen. Während alte Konflikte aufflammen, geraten Allianzen und Überzeugungen ins Wanken. Neben Sam Worthington und Zoe Saldana spielen erneut Sigourney Weaver, Stephen Lang und Kate Winslet mit.

Regisseur James Cameron betonte im Podcast ‚The Town with Matt Belloni‘, der Film sei „die Kulmination eines Handlungsbogens“, doch es sei unklar, ob das Publikum ihn ebenso sehe. Sollte ‚Fire and Ash‘ nicht langfristig erfolgreich sein, könnte dies das Ende der Reihe bedeuten. Cameron erklärte, er sei bereit, zukünftige Teile zu produzieren, aber nicht sicher, ob sie wieder sein gesamtes Leben bestimmen sollen.