Film Sigourney Weaver schwärmt von ihrer Rolle im Star-Wars-Universum

Sigourney Weaver - "The Mandalorian And Grogu" - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 11:00 Uhr

Sigourney Weaver hat verraten, dass das Steuern eines X-Wing-Jägers in ‚The Mandalorian and Grogu‘ zu den „coolsten Dingen“ gehörten, die sie je gemacht hat.

Die ‚Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt‘-Darstellerin trat zum ersten Mal dem ‚Star Wars‘-Universum bei und spielte Colonel Ward an der Seite von Pedro Pascal als Din Djarin/The Mandalorian. Sie hat zugegeben, dass es ein Karrierehöhepunkt für sie war, in eine Pilotenuniform zu schlüpfen und sich hinter die Steuerknüppel eines X-Wings zu setzen.

Sie sagte gegenüber ‚BFI‘: „Ich wähle einen Job nie wegen der Figur aus. Ich wähle ihn wegen der Geschichte und gehe davon aus, dass ich herausfinden kann, wie ich meine Rolle zum Funktionieren bringe. Unser Regisseur Jon Favreau und ich haben Colonel Ward immer weiter ausgebaut und herausgefunden, wer sie genau war und wer sie ist.“ Sie fügte hinzu: „Dann Pilotin zu werden und einen X-Wing zu fliegen, ist für mich das, was sie während der Rebellion wirklich getan hat. Es war eines der coolsten Dinge, die ich je tun durfte.“

Weaver – die auch in den ‚Alien‘- und ‚Avatar‘-Reihen mitwirkte – erklärte weiter, warum Science-Fiction-Filme sie nach wie vor reizen. Sie erklärte, dass sie schon immer fasziniert davon gewesen sei, was die Menschheit in Zukunft noch erreichen und erleben werde, weil vieles davon bislang noch unbekannt sei. Menschen würden in den Weltraum blicken und sich fragen, wie sie dort eines Tages leben könnten und wie das Zusammenleben mit möglichen außerirdischen Nachbarn aussehen würde. Gerade weil all diese Entwicklungen noch vor der Menschheit lägen, empfinde sie alles, was mit der Zukunft zu tun habe, als besonders spannend und relevant.