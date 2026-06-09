Stars Hollywood-Star Paul Rudd liebt Rummikub

Paul Rudd - DEC 2025 - AVALON - World Premiere of Anaconda The United Theater BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 09:00 Uhr

Hollywood-Star Paul Rudd liebt Rummikub.

Paul Rudd spielt leidenschaftlich gern Rummikub.

Der 57-jährige Schauspieler verriet, dass er in letzter Zeit „sehr viel“ Rummikub spielt, das Spiel mit Zahlensteinen, das Elemente des Kartenspiels Rommé und von Mahjong kombiniert. Der Hollywood-Star, der in den Marvel-Filmen die Rolle des Ant-Man verkörpert, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Wisst ihr was? In letzter Zeit habe ich sehr viel Rummikub gespielt. Irgendetwas liegt momentan in der Luft. Jeder, den ich kenne, scheint an Mahjong-Turnieren teilzunehmen oder Mahjong spielen zu wollen. Eines Tages war ich dabei, als meine Frau es lernte, und ich habe den ganzen Tag damit verbracht. Ich begann richtig Gefallen daran zu finden.“

Paul erklärte, dass er schließlich von Mahjong, einem Spiel, das im 19. Jahrhundert in China entstand und normalerweise von drei oder vier Personen gespielt wird, zu Rummikub wechselte. Er erzählte: „Das Problem [bei Mahjong] ist, dass man vier Leute braucht. Dann meinte meine Mutter: ‚Warum probierst du nicht Rummikub aus?‘ Jetzt liegen die Spielsteine bei uns auf dem Küchentisch, und … ich habe heute Morgen gespielt! Ich spiele wirklich viel Rummikub. Außerdem mag ich Kreuzworträtsel.“

Paul erklärte weiter, dass er Spiele unter anderem nutzt, um dem toxischen politischen Klima der Gegenwart zu entkommen. Der Filmstar, der weithin als einer der freundlichsten Männer Hollywoods gilt, sagte: „Wenn man über den Lärm der Welt spricht und darüber, wie unschön alles geworden ist – ich spüre das auch.“ Er sei inzwischen an dem Punkt angekommen, an dem er morgens aufwache, Kaffee trinke und Rätsel lösen müsse. Rudd weiter: „Es hat nichts mit Politik zu tun, aber es bringt mein Gehirn in Schwung und ist eine angenehme Art, sich langsam auf das Chaos einzustellen, das draußen zweifellos tobt. So ist die Welt heutzutage nun einmal.“

Unterdessen verriet Paul bereits früher, dass er als Hochzeits-DJ gearbeitet hatte, bevor er zu einem der bekanntesten Stars Hollywoods wurde. Bei einer Veranstaltung im 92NY in New York sagte der Schauspieler: „Ich war damals noch in der Schule. Als DJ konnte ich an den Wochenenden arbeiten, bei Bat-Mizwas, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Das habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht.“