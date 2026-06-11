Film Channing Tatum und Jonah Hill sollen für ’24 Jump Street‘ zurückkehren

Channing Tatum attends Roofman - Premiere during the BFI London Film Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 11:00 Uhr

Channing Tatum und Jonah Hill sollen für '24 Jump Street' zurückkehren.

Channing Tatum steht Berichten zufolge kurz vor einer Rückkehr zur erfolgreichen ‚Jump Street‘-Reihe.

Wie das Branchenmagazin ‚Variety‘ berichtet, befindet sich der Schauspieler in Gesprächen, um gemeinsam mit Jonah Hill und Ice Cube in ’24 Jump Street‘ mitzuwirken. Die Filmreihe begann 2012 mit ’21 Jump Street‘, basierend auf der gleichnamigen Fernsehserie aus den späten 1980er-Jahren. Tatum spielte den Polizisten Jenko, Hill dessen Partner Schmidt. Gemeinsam ermittelten sie undercover an einer Highschool, um einen Drogenring zu zerschlagen. 2014 folgte ’22 Jump Street‘, in dem die beiden Ermittler an einem College eingesetzt wurden.

Laut ‚Variety‘ soll nun Regisseur Rodney Rothman den dritten Film inszenieren. Das Drehbuch stammt von ihm, Jonah Hill und Meghan Molloy. Neben ihren Rollen vor der Kamera sollen Tatum und Hill auch als Produzenten tätig sein. Die Regisseure der ersten beiden Filme, Phil Lord und Chris Miller, werden ebenfalls wieder als Produzenten mitwirken. Nach dem Start von ’22 Jump Street‘ hatte Tatum allerdings noch Zweifel an einer weiteren Fortsetzung geäußert. Damals sagte er: „Das würde sich für mich wie ein einfacher Ausweg anfühlen. Das College war der offensichtliche nächste Schritt. Aber was kommt danach? Nehmen wir Enron auseinander? Oder die Regierung in Washington? Irgendwann wirkt alles nur noch wie eine Wiederholung.“

Jonah Hill schwärmte dagegen bereits damals von dem Projekt: „Es ist wahrscheinlich der lustigste Film, in dem ich je mitgespielt habe, neben ‚Superbad‘. Es ist wie eine riesige Party über anderthalb bis zwei Stunden.“ Für Channing Tatum war die Rolle zugleich sein erster größerer Ausflug ins Komödienfach. Er erinnerte sich: „Normalerweise ruft mich niemand für Komödien an. Deshalb sagte ich: ‚Okay, aber nur, wenn ihr versprecht, mich lustig zu machen.'“ Jonah Hill erzählte später, er habe seinem Kollegen damals versprochen: „Du wirst großartig sein. Du wirst unglaublich lustig sein. Und wenn nicht, darfst du mich verprügeln.“ Hill erklärte außerdem: „Komödie basiert auf Wahrheit und Ehrlichkeit. Das Lustigste ist das, womit sich Menschen identifizieren können. Channing ist ein sensibler und ehrlicher Mensch. Deshalb war er in diesem Film so gut und deshalb ist er ein großartiger Schauspieler.“