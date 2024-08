Neun Jahre nach erstem Auftritt „Avengers“-Schurke kehrt zurück: James Spader in Marvel-Serie dabei

James Spader neben der Figur Ultron, der er in "Avengers: Age of Ultron" seine Stimme lieh. (lau/spot)

SpotOn News | 24.08.2024, 14:17 Uhr

Für die kommende Serie über den Androiden Vision hat Marvel den Bösewicht des zweiten "Avengers"-Films zur Rückkehr bewegen können. James Spader leiht erneut der Figur Ultron seine Stimme.

Die Marvel Studios setzen einen jüngst begonnenen Trend fort, Darsteller und Figuren aus der Vergangenheit des Franchises und im weiteren Sinne von früheren Marvel-Filmen zurückzubringen. Nachdem bereits der ehemalige Captain-America-Darsteller Chris Evans (43) sowie eine Reihe Marvel-Helden der Vergangenheit in "Deadpool & Wolverine" zu sehen waren, und Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. (59) künftig im MCU Doctor Doom spielen wird, soll nun auch der große Bösewicht aus "Avengers: Age of Ultron" zurückkehren: James Spader ("The Blacklist", 64) übernimmt im MCU erneut die Stimme der künstlichen Intelligenz Ultron, wie der "Hollywood Reporter" berichtet.

Vision-Serie bringt "Avengers"-Schurken zurück

Voraussichtlich im Jahr 2026 soll eine noch unbetitelte Serie rund um den Androiden Vision auf Disney+ erscheinen. Dabei handelt es sich um das bereits zweite Spin-off zur Erfolgsserie "WandaVision" – nach der Show "Agatha All Along" mit Kathryn Hahn (51) in der Hauptrolle, die ab 19. September zu sehen ist.

In der Serie wird Vision, der in "WandaVision" eine zweite Existenz als sogenannter White Vision erhielt, nach einem neuen Lebensziel suchen. Ultron war der Bösewicht des zweiten "Avengers"-Films aus dem Jahr 2015. Die gefährliche Künstliche Intelligenz sollte, erschaffen von Tony Stark (Downey Jr.), ursprünglich die Welt verteidigen und sicherer machen, wandte sich jedoch gegen die Menschheit, und konnte schließlich am Ende des Films von den Avengers besiegt werden.

Welche Rolle Ultron daher in der Vision-Serie spielen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings erlangte auch Android Vision in "Avengers: Age of Ultron" erstmals Bewusstsein, und half letztlich, Ultron zu besiegen, der zuvor seinen synthetischen Körper überhaupt erst erzeugt hatte. Eine Verbindung zwischen den beiden Marvel-Figuren besteht daher.

Laut Informationen des "Hollywood Reporter" könnte die Vision-Serie Anfang kommenden Jahres in England gedreht werden. Terry Matalas (48), der bereits die umjubelte dritte Staffel von "Star Trek: Picard" konzipierte, fungiert bei dem Projekt als Showrunner.