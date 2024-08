Musik Avicii: Persönliche Besitztümer unter dem Hammer

Avicii - Tomorrow Land 2011 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 14:00 Uhr

Aviciis persönliche Gegenstände werden versteigert, um Spenden für die gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation des verstorbenen DJs zu sammeln.

Die Tim Bergling Foundation wurde in Erinnerung an den verstorbenen Dance-Music-Star gegründet – der erst 28 Jahre alt war, als er sich 2018 während eines Urlaubs im Oman das Leben nahm – und alle 267 verkauften Artikel, einschließlich seiner Kleidung und Erinnerungsstücke, kommen der gemeinnützigen Organisation zugute.

Die Auktion der Avicii Collection findet am 1. Oktober um 15 Uhr in der Nybrogatan 32 in Stockholm statt, mit der Möglichkeit, online zu bieten. Cecilia Give, CEO von Stockholms Auktionsverk, sagte: „Wir sind unglaublich stolz darauf, diese Auktion zu präsentieren. Tim Bergling hat unzählige Menschen weltweit berührt und tut dies auch heute noch durch seine Musik und die Stiftung, die die Familie in seinem Namen gegründet hat. Es ist eine große Ehre, die Tim Bergling Stiftung zu unterstützen, um noch mehr jungen Menschen zu helfen.“

Am ersten Jahrestag seines Todes gründete seine Familie die Tim Bergling Foundation, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen und auch die Suizidprävention zu unterstützen. Seine Familie sagte in einer Erklärung: „Tim wollte etwas verändern. Die Gründung einer Stiftung in seinem Namen ist unser Weg, sein Andenken zu ehren und weiterhin in seinem Geist zu handeln.“

Ende April 2018 veröffentlichte Aviciis Familie eine Erklärung, die bestätigte, dass sich der Star das Leben genommen hatte. Darin hieß es: „Stockholm, 26. April 2018. Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche künstlerische Seele, die nach Antworten auf existenzielle Fragen suchte. Ein überragender Perfektionist, der reiste und hart arbeitete, in einem Tempo, das zu extremem Stress führte. Als er aufhörte zu touren, wollte er ein Gleichgewicht im Leben finden, um glücklich zu sein und das tun zu können, was er am meisten liebte – Musik. Er kämpfte wirklich mit den Gedanken über Sinn, Leben, Glück. Er konnte nicht mehr weitermachen. Er wollte Ruhe finden. Tim war nicht für die Geschäftsmaschine gemacht, in der er sich befand. Er war ein sensibler Kerl, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht mied. Tim, du wirst für immer geliebt und schmerzlich vermisst werden. Die Person, die du warst, und deine Musik werden deine Erinnerung lebendig halten. Wir lieben dich, deine Familie.“