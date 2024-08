Film Awkwafina: Enttäuschendes ‚Ten Rings’-Update

Awkwafina - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - London Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 10:00 Uhr

Awkwafina hat noch nichts von einer Fortsetzung von ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘ gehört.

Die 36-jährige Schauspielerin spielte 2021 an der Seite von Simu Liu in dem Marvel-Streifen mit, hat aber jetzt verraten, dass das Studio noch nicht mit Plänen für eine Fortsetzung an sie herangetreten sei. Dabei warten die Fans schon ungeduldig.

Als Comicbook.com die ‚Crazy Rich Asians‘-Darstellerin fragte, ob sie irgendwelche Updates über eine mögliche Fortsetzung erhalten habe, sagte sie: „Habe ich nicht. Ich habe nichts gehört.“ Obwohl sie keine Neuigkeiten über einen Nachfolgefilm hatte, betonte Awkwafina, dass sie es genossen habe, die Ankündigungen von Marvel auf der San Diego Comic-Con im letzten Monat zu sehen, als das Studio seine Pläne für die Zukunft des Franchise enthüllte – einschließlich der Rückkehr von Robert Downey Jr. in die Serie als Dr. Doom. Sie fügte hinzu: „Das waren aufregende Ankündigungen auf der Comic-Con.“ Bei der Veranstaltung wurde Downey Jr. – der vom gleichnamigen Film aus dem Jahr 2008 bis zum Tod der Figur in ‚Avengers: Endgame‘ von 2019 den berühmten Iron Man spielte – als Dr. Doom verkleidet auf die Bühne gebracht, um zu verraten, dass er den Bösewicht in ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ spielen wird.

Bei der Präsentation bestätigte Studiochef Kevin Feige auch, dass Joe und Anthony Russo beide Filme leiten werden, womit sich die Anzahl der Projekte des Regieduos im Marvel Cinematic Universe (MCU) auf sechs erhöht, nachdem sie an den beiden ‚Captain America‘-Fortsetzungen und den beiden vorherigen ‚Avengers‘-Teilen gearbeitet haben. Während der Veranstaltung sagten die beiden, dass sie froh seien, nach fünf Jahren Abwesenheit vom Franchise wieder auf ihren Regiestühlen zu sitzen. Anthony schwärmte: „Diese vier Filme waren unglaublich. Und es hat uns wirklich erschöpft zurückgelassen, mit all unseren Emotionen auf dem Boden.“